Rapçi Lvbel C5'in Sahnedeki Halleri "Yakında Online Konser Verecek" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2025 - 13:05

Son dönemde müzik dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Lvbel C5, sahne performansıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç rapçinin son konserinde yaşananlar, izleyiciler ve kullanıcılar tarafından eleştirildi. Sahnede uzun süre hareketsiz kalan ve playback yapan isim, daha önce de benzer konserleriyle tepki çekmişti.

İşte o anlar:

Rapçi Lvbel C5, son konserinde sergilediği performansla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Rapçi Lvbel C5 performansı, beklentilerin altında kalınca sosyal medya kullanıcıları ve izleyicilerden sert eleştiriler aldı. Özellikle sahnede uzun süre hareketsiz kalması ve playback kullanması, konseri canlı izlemeye gelenler tarafından topa tutuldu.

X ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan videonun altına yorum yağdı.

Gelen tepkileri şöyle bırakalım:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
