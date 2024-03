Ramazan’da Misafiri Eksik Olmayanlara: Kalabalık Sofralara Hazırlayabileceğiniz 10 Tarif

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Mod: Yavaş Pişirme

Lezzetli ve iştah açıcı bir yemek arıyorsanız bu böreği çok seveceksiniz!

Malzemeler

50 gram tereyağı

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı kimyon tohumu

240 gram lor peyniri, az yağlı

80 gram maskarpon

60 gram ekşi krema

3 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı galeta unu

100 gram mini ıspanak

400 gram Kamamber peyniri

2 arpacık soğanı

6 yufka katmanı

1 çay kaşığı muskat (küçük hindistan cevizi) rendesi

4 tutam biber, taze öğütülmüş

1 çay kaşığı tereyağı

2 tutam deniz tuzu, kaba taneli

3 tutam kimyon tohumu

Yapılışı

İpucu: Bu tarif için 35 x 35 cm boyutlarında yufkalara ihtiyacınız olacak. Daha küçük boyutlar mevcutsa, doğru boyutta parçalar elde etmek için bunları üst üste koymayı deneyin. Yufkalarınız daha büyükse, onları doğru boyuta göre kesin.

1. Tereyağı küçük bir tencerede, orta ateşte hafifçe eritin. Büyük bir kısmı eridikten sonra bir tutam tuz ve kimyon tohumlarını ekleyip 2 dakika daha ısıtmaya devam edin. Bittiğinde, tencereyi bir kenara koyun.

2. Bir mutfak havlusu alıp ortasına lor peyniri yerleştirerek fazla suyu lavaboya sıkın ve peyniri büyük bir kaseye koyun. Kaseye maskarpon, ekşi krema, yumurta sarısı, galeta ununu ekleyip iyice karıştırın. Ardından farklı kaselerde olacak şekilde minik Ispanakları durulayın, Kamembert peynirini 0,5 cm kalınlığında dilimler halinde kesin ve arpacık soğanlarını ince ince dilimleyin.

3. Yufkalardan birini, uzun kenarlarından biri size yakın olacak şekilde hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyine yerleştirin. Tüm yufkayı kimyonla demlenmiş tereyağı ile fırçalayın. İlkinin üzerine ikinci ve üçüncü yufkayı serin ve her birinin üzerini aynı şekilde yağla fırçalayın. Her biri üç yufkadan oluşan iki yığın elde edene kadar aynı işlemi diğer üç yufka ile tekrarlayın.

4. Artık dolgusunu koymak için hazır iki yufka tabanınız var. Yufkaların uzun kenarlarından biri size en yakın olacak şekilde, her yufka tabanının alt kısmının 3/4'ünü lor peyniri dolgusuyla kaplayın ve üst çeyreği boş bırakın. Her yufka tabanının alt kısmının 3/4'üne eşit şekilde arpacık soğanı dilimleri, minik ıspanaklar, küçük hindistan cevizi ve taze çekilmiş biber serpin. Minik ıspanakların üzerine eşit şekilde Kamembert peynirini yerleştirin. Her bir yufka tabanını size en yakın kenardan başlayarak yuvarlayın. Yufkaları iki elinizle kavrayarak hafifçe sıkın. Her ruloyu ikiye kesin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ın haznesini yağlayın. Dört yufka rulosunu, açık uçları yanlarda ve yukarı bakacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Ruloları tereyağı ile fırçalayın ve üzerine iri tuz ile kimyon tohumları serpin. Hazneyi Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve 150 derecede 30 dakika pişirin.

6. 170 °C'de 10 dakika daha pişirdikten sonra sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'dan çıkarın ve servis etmeden önce 15 dakika dinlendirin. Dilerseniz de Philips Airfryer 7000 XXL'ın 'Sıcak Tut' modunu kullanarak bu lezzetli böreği sonrası için de sıcacık tüketebilirsiniz.