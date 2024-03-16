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Ramazan’da Misafiri Eksik Olmayanlara: Kalabalık Sofralara Hazırlayabileceğiniz 10 Tarif

etiket Ramazan’da Misafiri Eksik Olmayanlara: Kalabalık Sofralara Hazırlayabileceğiniz 10 Tarif

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 20:31

Ramazan’da misafiri eksik olmayanlar için harika bir liste hazırladık. İşte, kalabalık sofralara hazırlayabileceğiniz 10 tarif!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

1. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

Hazırlanma Süresi: 30 dakika  

Pişirme Süresi: 30 dakika  

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Kızartma

Malzemeler

  • 150 gram bulgur, ince

  • 400 mililitre sebze bulyon

  • 220 gram patlıcan

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 2 çay kaşığı maydanoz, düz yapraklı

  • 0,5 çay kaşığı kimyon, öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Yapılışı

1. Bulgurla sebze bulyonu küçük bir tencereye alıp kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletirken sebzeleri hazırlayın.

2. Patlıcanı, acı biberi, soğanla sarımsak dişlerini soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da hepsini hazneye aktarın ve üzerine yağ gezdirin. Hazneyi Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve 12 dakika 180 derecede çalıştırmaya başlatın.

3. Kavrulan sebzeleri blender haznesine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Sonra da maydanozu yıkayıp ince ince kıyın.

4. Bir kabın içine patlıcan püresi, ıslatılmış bulgur, salça, kimyon, tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin ve homojen bir karışım haline gelinceye kadar yoğurun. Karışımı 12 eşit parçaya ayırın ve her parçaya oval şekil verin. Ardından da içlerini doldurup kapatın.

5. İçli köfteleri sepete dizerek Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve cihazı 18 dakika 180 derece olacak şekilde pişirin.

6. Patlıcanlı içli köfteyi cihazdan çıkarın ve hurmalı yoğurtlu sosla birlikte servis edin.

İpucu: Hurmalı yoğurtlu sos için, bir blender haznesine yoğurt, 2-3 hurma, bir tutam tuz ve karabiber ekleyin ve 1 dakika veya pürüzsüz olana kadar yüksek devirde karıştırın.

2. Kamembert Peynirli ve Ispanaklı Börek

2. Kamembert Peynirli ve Ispanaklı Börek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika  

Pişirme Süresi: 40 dakika  

Pişirme Derecesi: 150°

Mod: Yavaş Pişirme

Lezzetli ve iştah açıcı bir yemek arıyorsanız bu böreği çok seveceksiniz!

Malzemeler

  • 50 gram tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı kimyon tohumu

  • 240 gram lor peyniri, az yağlı

  • 80 gram maskarpon

  • 60 gram ekşi krema

  • 3 yumurta sarısı

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 100 gram mini ıspanak

  • 400 gram Kamamber peyniri

  • 2 arpacık soğanı

  • 6 yufka katmanı

  • 1 çay kaşığı muskat (küçük hindistan cevizi) rendesi

  • 4 tutam biber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı tereyağı

  • 2 tutam deniz tuzu, kaba taneli

  • 3 tutam kimyon tohumu

Yapılışı

İpucu: Bu tarif için 35 x 35 cm boyutlarında yufkalara ihtiyacınız olacak. Daha küçük boyutlar mevcutsa, doğru boyutta parçalar elde etmek için bunları üst üste koymayı deneyin. Yufkalarınız daha büyükse, onları doğru boyuta göre kesin.

1. Tereyağı küçük bir tencerede, orta ateşte hafifçe eritin. Büyük bir kısmı eridikten sonra bir tutam tuz ve kimyon tohumlarını ekleyip 2 dakika daha ısıtmaya devam edin. Bittiğinde, tencereyi bir kenara koyun.

2. Bir mutfak havlusu alıp ortasına lor peyniri yerleştirerek fazla suyu lavaboya sıkın ve peyniri büyük bir kaseye koyun. Kaseye maskarpon, ekşi krema, yumurta sarısı, galeta ununu ekleyip iyice karıştırın. Ardından farklı kaselerde olacak şekilde minik Ispanakları durulayın, Kamembert peynirini 0,5 cm kalınlığında dilimler halinde kesin ve arpacık soğanlarını ince ince dilimleyin.

3. Yufkalardan birini, uzun kenarlarından biri size yakın olacak şekilde hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyine yerleştirin. Tüm yufkayı kimyonla demlenmiş tereyağı ile fırçalayın. İlkinin üzerine ikinci ve üçüncü yufkayı serin ve her birinin üzerini aynı şekilde yağla fırçalayın. Her biri üç yufkadan oluşan iki yığın elde edene kadar aynı işlemi diğer üç yufka ile tekrarlayın.

4. Artık dolgusunu koymak için hazır iki yufka tabanınız var. Yufkaların uzun kenarlarından biri size en yakın olacak şekilde, her yufka tabanının alt kısmının 3/4'ünü lor peyniri dolgusuyla kaplayın ve üst çeyreği boş bırakın. Her yufka tabanının alt kısmının 3/4'üne eşit şekilde arpacık soğanı dilimleri, minik ıspanaklar, küçük hindistan cevizi ve taze çekilmiş biber serpin. Minik ıspanakların üzerine eşit şekilde Kamembert peynirini yerleştirin. Her bir yufka tabanını size en yakın kenardan başlayarak yuvarlayın. Yufkaları iki elinizle kavrayarak hafifçe sıkın. Her ruloyu ikiye kesin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ın haznesini yağlayın. Dört yufka rulosunu, açık uçları yanlarda ve yukarı bakacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Ruloları tereyağı ile fırçalayın ve üzerine iri tuz ile kimyon tohumları serpin. Hazneyi Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve 150 derecede 30 dakika pişirin.

6. 170 °C'de 10 dakika daha pişirdikten sonra sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'dan çıkarın ve servis etmeden önce 15 dakika dinlendirin. Dilerseniz de Philips Airfryer 7000 XXL'ın 'Sıcak Tut' modunu kullanarak bu lezzetli böreği sonrası için de sıcacık tüketebilirsiniz.

3. Kremalı Havuç Çorbası

3. Kremalı Havuç Çorbası

Hazırlanma Süresi: 20 dakika  

Pişirme Süresi: 25 dakika  

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Pencerede Pişirme

Malzemeler

  • 400 gram havuç

  • 50 gram yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı biber, taze öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 mililitre sebze bulyon

Yapılışı

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük parçalar halinde kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri pişirme aksesuarına ekleyin ve baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın. Sonra da 180 derecede 20 dakika pişirin.

2. Sebzelerin olduğu pişirme aksesuarına sebze suyunu ekleyin ve 180 derecede 5 dakika pişirin. 

3. Sebzeleri ve sebze suyunu pişirdikten birkaç dakika sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi bir mutfak robotuna aktarın. Tüm malzemeyi birkaç dakika ya da sevdiğiniz homojen bir doku elde edene kadar karıştırın.

4. Havuç çorbasını biraz zeytinyağı ve otlarla süsleyebilirsiniz. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

4. Tavuklu Mendi

4. Tavuklu Mendi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika  

Pişirme Süresi: 33 dakika  

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Pencerede Pişirme

Geleneksel olarak topraktan bir çukurun içinde yavaş yavaş pişirilen lezzetli Orta Doğu yemeğini bu tarif sayesinde tek bir sepette kolayca hazırlayabilirsiniz. 

Malzemeler

  • 8 tavuk baget but

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu, taze sıkılmış

  • 2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gram hint pirinci

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

Yapılışı

1. Tavuk, limon suyu, 1,5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin.

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefili soyun ve ince ince rendeleyin. 1 çay kaşığı yağı, doğranmış soğanı, rendelenmiş sarımsak ve zencefili, kalan mendi baharatı karışımını ve pul biberi pişirme kabına ekleyip iyice karıştırın ve Philips Airfryer 7000 XXL'ın haznesine ekleyip 5 dakika 180 derecede pişirin.

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün. Pirinci ve pişirme suyunu Philips Airfryer 7000 XXL'a koyun ve iyice karıştırın. Marine edilmiş tavuğu en üste koyun ve sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'ın haznesine yerleştirin. 28 dakikada 180 °C pişirin.

4. Cihazdan çıkarıp limon dilimleriyle servis edin.

Not: Sezgisel ekran üzerindeki otomatik 90 programı arasından pişirme türüne en uygun modu bulabilir, dilerseniz favorilerinizi kaydederek sonraki tariflerde ekstra hız kazanabilirsiniz

5. Antep Fıstıklı Baklava

5. Antep Fıstıklı Baklava

Hazırlanma Süresi: 21 dakika  

Pişirme Süresi: 35 dakika  

Pişirme Derecesi: 160°

Mod: Ağır Ateşte Pişirme

Malzemeler

  • 100 gram ceviz

  • 50 gram fındık, tüm

  • 30 gram antep fıstığı, tuzsuz ve soyulmuş

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 250 gram yufka

  • 120 gram tereyağı

  • 110 gram şeker kamışı şekeri

  • 200 mililitre su

  • 70 gram bal

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

1. Ceviz, fındık ve fıstık ezmesini blender kullanarak öğütün. Ardından Philips Airfryer 7000 XXL'ın XXL pişirme aksesuarını tereyağı ile yağlayın ve tabana 4 yaprak yufka koyun. Her bir yaprağa fırça ile tereyağı sürün ve parçalanmış ceviz-fındık karışımını yufkanın üzerine serpin.

2. İç harcın üzerine 4 adet yufka daha koyun. Her bir yaprağa fırça ile tereyağı sürün ve hamuru bıçakla 16 kareye ayırın.

3. XXL Pişirme aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun ve baklava yüzeyleri kıtır kıtır olana kadar, 160 derecede 35 dakika pişirin.

4. Baklava pişerken, orta ateşte küçük bir tencereye şeker kamışı, su, bal ve limon suyunu koyup kaynatın. Ocağın altını kısığa alın ve karışımı 15 dakika kaynatın.

5. Baklava pişme süresi dolduğunda üzerine hazırladığınız şeker şerbetini dökün. Servis etmeden önce tamamen soğumaya bırakın.

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6. Spesiyal Sebze Yemeği

6. Spesiyal Sebze Yemeği

Hazırlanma Süresi: 20 dakika  

Pişirme Süresi: 50 dakika  

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Pencerede Pişirme

Malzemeler

  • 1 soğan  

  • 2 diş sarımsak  

  • 1 patlıcan  

  • 2 kabak  

  • 3 orta boy domates  

  • 400 gr domates sosu  

  • 100 ml su  

  • 1 tutam karabiber  

  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber  

  • 1 çay kaşığı keklikotu  

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik 

Yapılışı  

1. Soğanı halkalar halinde dilimleyin. Patlıcan, kabak ve domatesleri yıkayıp 0,3 cm kalınlığında doğrayın. Kenara alın.  Sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Küçük bir kasede domates sosuyla su, tuz, taze çekilmiş biber, toz biber, sarımsak, kuru keklikotu ve kekiği karıştırın.   

2. Domates karışımını Philips Airfryer 7000 XXL içine sığacak bir kaba alın. Dilimlenmiş sebzeleri dönüşümlü bu kaba 4 sıra halinde dizin. Sezgisel ekran üzerindeki 90 mod arasından 'Tek Pencerede Pişirme' modunu seçin ve 50 dakikada 120 derecede pişirin.

3. Pişirme işlemi bittiğinde yemeği sıcak olarak servis edin.

7. Akdeniz Usulü Biber Dolması

7. Akdeniz Usulü Biber Dolması

Hazırlanma Süresi: 25 dakika  

Pişirme Süresi: 20 dakika  

Pişirme Derecesi: 160°

Mod: Tek Pencerede Pişirme

Vegan beslenenler için harika bir alternatif olan Akdeniz usulü dolmalarla hem doyurucu hem de lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

  • 4 dolmalık biber

  • 90 gram kuskus

  • 1 havuç

  • 1 kabak, ufak

  • 240 gram mercimek, konserve, suyu süzülmüş

  • 0,5 limon

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kekik, kurutulmuş

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

1. Kuskusu paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin. Havucu soyun, yıkayın ve rendeleyin. Kabağı yıkayıp rendeleyin. Mercimekleri sudan geçirin. Limonun yarısının kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Ardından da kuskus, havuç, kabak, mercimek, limon kabuğu rendesi ve suyu, füme kırmızı biber, kekik ve tuzu bir kaba alıp iyice karıştırın.

2. Dolmalık biberlerin üst kısmını çıkarmak için her biberin sap kısmından ince bir dilim kesin. Çekirdekleriyle zarını çıkarıp dolmalık biberleri yıkayın. Sonra da bütün dolmalık biberleri hazırladığınız kuskus harcı ile doldurun.

3. Biber dolmalarını sepete koyun ve sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirerek 20 dakikada 160 derecede pişirin.

Rapid CombiAir teknoloji sayesinde yemeklerin nasıl pişeceğini dert etmenize gerek yok, çünkü Philips Airfryer 7000 XXL sizin için her şeyi tam olarak ayarlayacak ve sebzeleri sulu ve yumuşacık pişirecek.  

4. Dolmaları cihazdan çıkarıp servis edin.

8. Mozaik Kek

8. Mozaik Kek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika  

Pişirme Süresi: 60 dakika  

Pişirme Derecesi: 150°

Mod: Yavaş Pişirme

Malzemeler

  • 160 gram un

  • 35 gram mısır nişastası

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 0,5 çay kaşığı karbonat

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 250 gram lor peyniri, az yağlı

  • 120 mililitre tam yağlı süt

  • 150 gram tereyağı

  • 200 gram şeker

  • 2 yumurta, orta boy

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı vanilya ekstraktı

  • 30 gram kakao tozları

Yapılışı

İpucu: Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

1. Bir kaseye, un, mısır nişastası, karbonat, kabartma tozunu elekten geçirin ve tuz ekleyin. Sütle lor peynirini karıştırın.

2. Bir mikserle tereyağını birkaç dakika karıştırarak krema haline getirin. Şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Vanilya ekstraktını karıştırırken yumurtaları birer birer ekleyin ve lor karışımına dökün. Hepsi birleştirilene kadar un karışımını yavaşça ekleyin.

3. Kakaoyu hamurun 4'üyle karıştırın. Hamurları birer birer pişecek şekilde dökün. Mozaik etki oluşturmak için bir şişle hamurun üzerinde desen oluşturun.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'ın haznesindeki keki 60 dakikada 150 °C pişirin. Servis etmeden önce keki soğumaya bırakın.

9. Körili Tavuk Şiş

9. Körili Tavuk Şiş

Hazırlanma Süresi: 15 dakika  

Pişirme Süresi: 12 dakika  

Pişirme Derecesi: 190°

Mod: Izgara

Tavukları Airfryer'da pişirerek etin içinin yumuşak ve sulu kalmasını dışının da çıtır çıtır olmasını saplayabilirsiniz.

Not: Bu tarif için 6 metal şiş gerekecek.

Malzemeler

  • 4 tavuk göğsü fileto

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 100 gram yoğurt

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber, öğütülmüş

Yapılışı

1. Tavuğu şeritler halinde kesin ve bir kaseye koyun. Üzerine köri tozu, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Buzdolabında 30 dakika marine olmasını bekleyin.

2. Marine edilmiş tavuk şeritlerini şişlere geçirin. Şişleri sepete koyduktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve cihazı 190 °C 12 dakika pişirin.

3. Cihazdan çıkarıp servis edin.

Not: Dokunmatik ekran üzerindeki 90 otomatik program arasından seçim yapabilir, pişirme adımlarını ve süresini NutriU uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

10. Vegan Orzo

10. Vegan Orzo

Hazırlanma Süresi: 20 dakika  

Pişirme Süresi: 60 dakika  

Pişirme Derecesi: 180° + 200°  

Mod: Karıştırarak Pişirme

Aile yemeklerinde mükemmel bir başlangıç olan orzo parlak rengi, zengin aroması ve kadifemsi kıvamıyla herkesin bayıldığı bir lezzet!  

Malzemeler

  • 600 gram Hokkaido balkabağı

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı kekik, kurutulmuş

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 250 gram frenk arpası

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber, taze öğütülmüş

  • 1.200 mililitre sebze bulyon

  • 3 yemek kaşığı kaju ezmesi

  • 100 mililitre ılık su

Yapılışı

1. Bal kabağını ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın ve yaklaşık 1 cm'lik küpler halinde doğrayın. Soğan ve sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Bütün malzemeleri fırın tepsisine aktarın, kuru kekikle zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyduğunuz malzemeleri yerleştirin ve 180 derecede 5 dakika pişirin. O sırada da Frenk arpasını sudan geçirip durulayın ve süzün.

3. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra arpa, tuz, çekilmiş biber ve sebze bulyonu fırın tepsisine ekleyin ve tahta kaşıkla iyice karıştırın. Sonra da 200 derecede 55 dakika pişirin. Pişme işleminin yarısında orzoyu bir kez daha karıştırın.

Not: 90 mod arasındaki bu ayar sayesinde bütün malzemeleri çok daha lezzetli ve hızlı pişireceksiniz.

4. Kaju ezmesiyle ılık suyu bir kapta ezme eriyene kadar karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra orzoyu Philips Airfryer 7000 XXL'dan çıkarın ve içine kaju ezmeli karışımı ekleyin.

5. Kremalı orzoyu sıcak olarak, yanında zeytinyağlı ve limonlu roka, semizotu veya su teresi salatasıyla servis edin.

Şimdiden afiyet olsun!

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