Psikolojik Olarak Hangi Duyguya İhtiyacın Var?
Psikolojik Olarak Hangi Duyguya İhtiyacın Var?
Psikolojimizi toparlamak bazen ihtiyaçlarımızı gidermekle başlayabilir. Hissettiğimiz ya da uzun yıllardır hissetmediğimiz duyguları hissetmek belki de bizim psikolojimizi düzeltecek tek şeydir. Psikolojik olarak hangi duyguya ihtiyacın var?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşınla uzun zamandır görüşmedin. Bu durumda ne yaparsın?
4. Bir tartışma sırasında neye odaklanırsın?
5. Bir insanın seni nasıl hissettirmesi seni en çok etkiler?
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6. Peki hayatınaki herkes sana değer veriyor mu?
7. Senin motivasyon kaynağın nedir?
8. Özel günlere çok önem verir misin?
9. Yalnız kaldığında ilk yaptığın şey ne?
10. Son olarak hayatında çok fazla korkun var mı?
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Sevilmeye
Güvenilmeye
Heyecana
Umursamazlığa
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