Prontotour Erken Rezervasyon Kampanyasını Başlattı!

Her yıl olduğu gibi İtalya, Orta Avrupa, Balkanlar, İspanya, Mısır paketlerinin ilgi görmeye devam edeceğini ifade eden Onaran, “Vizesiz yurt dışı deniz tatili, Mısır’da Sharm el Sheikh, Balkanlar’da Budva popülerliğini koruyor. Gelecek yıl Hurgada daha çok parlayacak. Orta Doğu’da Dubai ve yükselen yıldız Katar talep görmeyi sürdürecek. Alışveriş, eğlence ve deniziyle dikkat çeken Dubai Legoland, Roller coaster’lar, su parklarıyla özellikle çocuklu aileler için 2026’da zirveye çıkacak. Hac ve Umre seyahatleriyle bilinen Suudi Arabistan’ı deniz ve kültür tarafıyla geliştiriyoruz. Kızıldeniz ve Al’Ula özelinde çalışmalar yaptık. Çok keyifli turlar hazırlıyoruz. 2025 yılında Maldivler ve Zanzibar paketlerimiz büyük talep gördü. 2026 yılında bu ilgi sürerken Mauritius, Seyşeller ve Sri Lanka gibi coğrafyalar tercihler arasında yer bulacak. Uzak rotalar, Asya ve Amerika turları yine yerli gezginin radarında. 2025’te parlayan Japonya 2026 yılında da talep görmeye devam edecek. Yine Tayland, Vietnam ve Güney Kore seyahat severlerin seçenekleri arasında. 2026 yılının bir diğer yıldızı ise Moldova’yı da eklediğimiz kimlikle seyahat edilen ülkeler kategorisi olacak” diye konuştu.

Cruise seyahatlerinde cazip erken rezervasyon fırsatlarının bulunduğunu söyleyen Eda Özsoy Onaran, “Akdeniz, Yunan Adaları, Baltıklar, Norveç Fiyortları, Alaska, Britanya Adaları, Karayipler, Adriyatik ve Uzak Doğu turları ile seçkin Nehir Turu paketlerimiz gemi seyahati için kusursuz fırsatlar sunuyor. Gemileri İngiliz zarafetiyle özdeşleşen Cunard Line’ın Türkiye’deki tek yetkili satış kanalıyız ve pek çok alternatife sahibiz. Ayrıca MSC, Costa, Royal Carribbean, Celestyal Cruises, Selectum Blu gibi gemi firmalarının rotalarını bizimle keşfedebilirsiniz” dedi.

Prontotour Pazarlama Direktörü Eda Özsoy Onaran aynı zamanda yurt içinde kültür turlarının Gürcistan ve Ermenistan’a kadar uzandığını kaydederken, Karadeniz, Kapadokya, GAP turları ile mevsim ve festival gibi etkinlik odaklı tarihler için oluşturulan paketlerin erken rezervasyon kampanyasında yer aldığını vurguladı. Onaran, bu yıl geçen yılın yüzde 20 üzerinde bir artış beklediklerini ve 40 bin kişiyi erken rezervasyonda seyahate çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.