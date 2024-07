Pozitif Psikolojik Sermaye Gençliğimizi Kurtarır mı?

Literatürde konuyla ilgili araştırmalara atıfta bulunan bir çalışmadan derleyecek olursak;(4)

Z kuşağı olarak adlandırılan genç bireylerin, önceki nesillere göre iş değiştirme olasılıkları daha yüksek ve belirli bir süre aynı iş yerinde kalma zorunluluğu hissetmiyorlar. Aldıkları maaşı önemsiyorlar ancak en fazla dile getirdikleri beklenti, kendilerine gelişim fırsatı tanınması oluyor. Kendilerini geliştirme ve yükselme fırsatları sağlayan beceriler kazanmayı arzuluyorlar. Deneyim kazanmak için beceri ve yeteneklerini geliştirecek işleri arıyorlar. İşlerinden keyif almayı bekliyorlar ve bunun doğru ekip atmosferiyle oluşabileceğine inanıyorlar. Deloitte 2024 küresel araştırma raporuna göre (5), en fazla öne çıkan konular, finansal güvensizlik ve kişisel mali duruma ilişkin kaygılar, belirsizlik, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, ruh sağlığı ve eğitim gibi toplumsal zorluklar oluyor. Genç bireyler amaç duygusunu önemsiyor ve değerlerine uymayan görevleri veya işverenleri reddetme konusunda giderek daha istekliler. Toplumsal katkıyı önemsiyorlar. İş ve yaşam dengesi, hâlâ en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Kantar’ın araştırmasına (6) göre ise, profesyonel yaşamlarında daha hızlı ilerleme fırsatlarını desteklemek için daha görünür olmayı ve üst düzey liderlerle daha fazla yüz yüze görüşmeyi istiyorlar.

Koşullar, beklentiler ve gereklilikler denklemine bakarsak tabloyu şöyle yorumlayabiliriz:

Koşullar belirsiz, değişken, hızlı ve zorlayıcı. Gençler kaygılı, belirsizlikte zorlanıyorlar ancak koşullar ne olursa olsun değerleri var ve bu değerleri karşılayan yerlerde bulunmak istiyorlar. Koşullar ve beklentiler arasındaki dengeyi bulmayı sağlayabilecek gereklilikler ise, yazının başından bu yana vurguladığımız yaşam boyu öğrenme ve bu sayede edinilen pozitif psikolojik sermayeye işaret ediyor. Son cümle, başlıktaki soruya cevap olsun: Evet, eğitim gençliğimizi kurtarır.

Yararlanılan Kaynaklar

(1) Puerta Gómez, J. R., Aceituno-Aceituno, P., Burgos García, C., & González-Ortiz-de-Zárate, A. (2024). The Role of Higher Education in Shaping Essential Personality Traits for Achieving Success in Entrepreneurship in Spain. Behavioral Sciences, 14(3), 151.

(2) Chang, P. C., Geng, X., & Cai, Q. (2024). The Impact of Career Plateaus on Job Performance: The Roles of Organizational Justice and Positive Psychological Capital. Behavioral Sciences, 14(2), 144.

(3) World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

(4) Bińczycki, B., Łukasiński, W., & Dorocki, S. (2023). Determinants of motivation to work in terms of Industry 4.0—The Gen Z perspective. Sustainability, 15(15), 12069.

(5) 2024 Gen Z and Millenial Survey. https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/docs/campaigns/2024/deloitte-2024-genz-millennial-survey.pdf?dlva=1

(6) New Ways of Working from Gen-Z to Boomers 2023. Available online: https://www.kantar.com/north-america/inspiration/research-services/new-ways-of-working-from-gen-z-to-boomers-pf

Instagram1

Instagram2

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio