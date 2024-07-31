Pozitif Psikolojik Sermaye Gençliğimizi Kurtarır mı?

O halde ne yapalım? Bu soru önemli, çünkü “o halde” ne yapalım sorusunun cevabını düşünürken dahi nasıl bir hal olacağını kestiremeyecek olmanın kaygısını taşıyoruz. Çeşitli bilimsel araştırmaların bulgularından yola çıkarak yönümüzü bulmaya çalışalım.

Pozitif psikolojik sermaye: Öz yeterlilik, umut, iyimserlik, dayanıklılık

Ömrümüzün büyük bölümünü işlerimizle geçirdiğimizi düşünürsek bünyemizi sağlam tutabilen bir karışım tarif ediliyor. Öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık, pozitif psikolojik sermayenin dört yapısıdır. Çeşitli araştırmacıların çalışmalarından bu konuyla ilgili literatüre dair şöyle bir özetleme yapabiliriz: (1)

Öz-yeterliliği yüksek olan çalışanların iş yerinde daha iyi performans gösterme olasılıkları daha yüksektir ve başarıya ulaşmak için çaba göstermeye isteklidirler. İyimser bir tutuma sahip çalışanlar, iş alanının gelecekteki gelişimini olumlu görür, olumlu bir çalışma tutumu içindedirler ve öncülük eden performans göstermeye çabalarlar. Umutlu çalışanlar, hedefe ulaşmak için eylem planı doğrultusunda ilerler ve umutla hareket ederek hedefe ulaşmak için çaba gösterirler.

Dayanıklılığa sahip çalışanlar, işyerindeki değişken durumlara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirler. İş yaşantısında herkes ortamdan, iş stresinden ve kişilerarası ilişkilerden psikolojik olarak etkilenir. Eğer düşük psikolojik sermayeye sahip bir insansanız, duygusal dalgalanmalara daha duyarlı ve olumsuz etkilere daha açık olursunuz. Yüksek ve olumlu bir psikolojik sermayeye sahipseniz, karşı karşıya kaldığınız zorlukları çözmek konusunda daha yüksek öz yeterliliğe sahip olursunuz, gerçek sorunlarla daha iyimser bir şekilde yüzleşirsiniz, değerlendirmeler yaparken umutlu olursunuz ve zorluklarla yüzleşmede dayanıklılık geliştirirsiniz.

İş yaşamınızda sıkılıyorsanız, terfi etmek konusunda ümitsizseniz ya da kariyeriniz bir durağanlık içine girdiyse, sahip olduğunuz öz saygı, yetenekler, öz yeterlilik gibi kaynaklarınızı daha fazla korumaya yönelirsiniz. Kaynakların korunması teorisiyle ilgili çalışmalar gösteriyor ki, pozitif psikolojik sermaye yüksekse kaynakları korumak adına bu sermayeye daha fazla yatırım yapma davranışı sergilenir. Pozitif psikolojik sermayeye yatırım yapmak, eşitlik teorisine göre algılanan adalet duygusu üzerinde de etkilidir. Kariyerde ilerleme olanaklarının kısıtlanması durumunda kişiler kazanç-kayıp dengesinde daha kötümser olur, adaletsizlik duyguları pekişir ve sonuç olarak çalışma performansı düşer. Pozitif sermayesini güçlendirenler adaletsizlik duygusunun kuyusundan kendilerini çıkarabilirler.

Bu verilerden kendimize öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık konusunda yatırım yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Psikolojik sermayemiz pozitif yönde güçlendikçe, zorluklarla daha olumlu şekilde yüzleşebilir ve iyi alana geçmek için öz düzenleme yapabiliriz. Peki, sermayeyi nasıl büyütebiliriz? Eğitimle büyütebiliriz cevap net. Bu aynı zamanda bir üniversite eğitiminden ne beklemeliyiz sorusuna da güzel bir cevap olabilir.