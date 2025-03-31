Psikolojik Problemlerini Aşabilecek Gücün Var mı?
Psikolojik Problemlerini Aşabilecek Gücün Var mı?
Günlük hayatın getirdiği stres, iş yerindeki yoğun tempo, aile ve sosyal çevre ile yaşanan sorunlar... Hepsi bir araya geldiğinde zihnimizi olumsuz etkileyen bir karmaşa yaratıyor. Bu durumda kendimize olan güvenimizi kaybedebilir, belki de en çok ihtiyacımız olan şey olan psikolojik dayanıklılığımızı sorgulamaya başlayabiliriz. Fakat unutma, her bireyin içinde, karşılaştığı zorlukları aşabilecek bir güç yatar. Bu güç bazen bir destekle, bazen de kendi içsel yolculuğumuzla ortaya çıkar. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü senin de bu güce sahip olduğunu biliyoruz.
Psikolojik Problemlerini Aşabilecek Gücün Var mı?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İçinde bulunduğun psikolojik bir zorlanmayı başkalarına nasıl anlatırsın?
4. Stresli bir durumda kararlar alırken nasıl bir tutum sergilersin?
5. Hayatında yaşadığın büyük bir değişimle nasıl başa çıkarsın?
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6. Olumsuz düşüncelerle başa çıkarken en çok ne yaparsın?
7. Kendine güvenin hangi durumda daha yüksek olur?
8. İşlerin kötü gittiğinde motivasyonunu nasıl bulursun?
9. Kendini iyi hissetmediğinde daha çok ne yaparsın?
10. Son olarak mücadele etmek seni yoruyor mu?
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Psikolojik problemlerini aşabilecek gücün yok!
Psikolojik problemlerini aşabilecek gücün yüksek!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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