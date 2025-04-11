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Bugün İndirimde Neler Var? Calvin Klein Çantalardan Roborock Robot Süpürgeye 11 Nisan 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Calvin Klein Çantalardan Roborock Robot Süpürgeye 11 Nisan 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 15:13

Beklenen an geldi çattı! 'Büyük indirim günleri ne zaman?' diye sabırsızlananların arayışına son veriyoruz, çünkü cevap bugün! Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... Hepsi bir arada, fiyatı düşen ürünler tam da şu an keşfedilmeyi bekliyor! Kaçırmayın, büyük fırsatlar burada!

Bu içerik 11.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Amazon günün fırsatlarında Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi sizi bekliyor!

Kahve keyfiniz için tek bir tık yeter! Hem geleneksel Türk kahvesini hem de mis kokulu filtre kahveyi tek bir makineyle hazırlayın.

Rosie Brown rengiyle mutfağınıza sıcak ve şık bir dokunuş katacak bu çok yönlü kahve makinesine bayılacaksınız!

Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi, Türk Kahvesi Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Rosie Brown

2. Amazon'da Karaca'nın Misto 6 Parça Standlı Servis Seti de indirimde!

2. Amazon'da Karaca'nın Misto 6 Parça Standlı Servis Seti de indirimde!

Sofralarınıza zarafet katmanın en şık yolu! Bu 6 parçalık servis seti, özel davetlerinizde veya günlük yemeklerinizde sunumlarınızı göz alıcı hale getirecek.

Kullanışlı standıyla da mutfağınızda yer tasarrufu sağlar.

Karaca Misto 6 Parça Standlı Servis Seti

3. Amazon'da Calvin Klein çantalarda muhteşem indirimler var!

3. Amazon'da Calvin Klein çantalarda muhteşem indirimler var!

Minimalist şıklığın yeni adresi! Calvin Klein'ın bu zarif omuz çantası, ikonik tasarımı ve pratik kullanımıyla her kombininize sofistike bir dokunuş katacak.

Mono deseniyle dikkat çeken bu çanta, stil sahibi kadınların vazgeçilmezi olacak.

Calvin Klein Mono Çanta Kadın

4. Amazon fırsatlarında bugün COSORI Sıcak Hava Fritözü de var!

4. Amazon fırsatlarında bugün COSORI Sıcak Hava Fritözü de var!

Sağlıklı ve lezzetli yemekler artık çok kolay! Bu geniş hacimli sıcak hava fritözüyle, favori yiyeceklerinizi az yağda veya hiç yağ kullanmadan çıtır çıtır hazırlayabilirsiniz.

Dijital ekranı ve şık tasarımıyla mutfağınızın yeni gözdesi olacak!

COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL, 1500 W, Dijital Temperd Glass Gösterisi

5. Amazon günün fırsatlarında Puma Carina 2.0 Spor Ayakkabı da yerini almış.

5. Amazon günün fırsatlarında Puma Carina 2.0 Spor Ayakkabı da yerini almış.

Günlük şıklığınızı ve konforunuzu bir üst seviyeye taşıyın! Puma'nın bu modern spor ayakkabısı, rahat tabanı ve şık tasarımıyla her adımda size eşlik edecek.

Farklı renk seçenekleriyle tarzınıza en uygun olanı seçebilirsiniz!

PUMA Carina 2.0 Spor Ayakkabı Kadın

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6. Hepsiburada günün fırsatlarıyla devam ediyoruz. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Aydınlatıcı indirimde!

6. Hepsiburada günün fırsatlarıyla devam ediyoruz. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Aydınlatıcı indirimde!

Cildinize ışıltı katın! Su bazlı bu hafif nemlendirici, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda aydınlık ve canlı bir görünüm sunar.

Tüm cilt tipleri için ideal olan bu kremle sağlıklı ve parlak bir cilde merhaba deyin!

Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Aydınlatıcı | Tüm Cilt Tipleri

7. Hepsiburada günün indirimlerinde bir klasik! Chakra Oda Kokusu şimdi indirimde.

7. Hepsiburada günün indirimlerinde bir klasik! Chakra Oda Kokusu şimdi indirimde.

Evinizde ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratın! Soft Linen'in o mis gibi temizlik kokusu, yaşam alanlarınızı saracak ve size rahatlatıcı bir deneyim sunacak.

Uzun süreli etkisiyle eviniz her zaman taze koksun!

Chakra Oda Kokusu Soft Linen 500 ml

8. Hepsiburada'da kaçırılmaması gereken fırsat! Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Siyah 9 taksit fırsatıyla sizi bekliyor.

8. Hepsiburada'da kaçırılmaması gereken fırsat! Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Siyah 9 taksit fırsatıyla sizi bekliyor.

Ev işlerine teknolojik bir dokunuş! Bu akıllı robot süpürge, güçlü emişi ve sonik paspas özelliğiyle evinizi hem süpürür hem de siler.

Şık siyah rengiyle de evinize modern bir hava katacak!

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Siyah

9. Hepsiburada günün indirimlerinde Vogue marka güneş gözlüğü indirimde!

9. Hepsiburada günün indirimlerinde Vogue marka güneş gözlüğü indirimde!

Tarzınızı yansıtan göz alıcı detaylar! Vogue'un bu şık güneş gözlüğü, modern tasarımı ve dikkat çekici çerçevesiyle stilinizi bir adım öne taşıyacak.

Hem gözlerinizi koruyacak hem de kombininizin vazgeçilmezi olacak!

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10. Trendyol'da bugün Gliss şampuanlarda ve daha fazlasında indirim var!

10. Trendyol'da bugün Gliss şampuanlarda ve daha fazlasında indirim var!

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11. Trendyol günün indiriminde Los Ojos x Melodi Gri Melanj İspanyol Paça Jarse Pantolon Flared var!

11. Trendyol günün indiriminde Los Ojos x Melodi Gri Melanj İspanyol Paça Jarse Pantolon Flared var!

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12. Trendyol Bade Natural'in ürünlerindeki indirimini kaçırmayın!

12. Trendyol Bade Natural'in ürünlerindeki indirimini kaçırmayın!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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