Playlist'inde Eksik Olan Şarkı Ne?
Bazen playlist’imizde yüzlerce şarkı olur ama hâlâ bir şeyleri eksik hissederiz. Belki de tam ruh halimize hitap edecek, “İşte bu!” dedirtecek o tek parçayı henüz keşfetmediğimizden... Belki enerjini yükseltecek bir hit, belki içini dökmene yardımcı olacak duygusal bir şarkı, belki de seni harekete geçirecek yepyeni bir ses... Bu test, o eksik parçayı bulmana yardımcı olmak için burada! 🎶
Merak ettiysen teste👇🏻
1. Bruno Mars'ın ses rengi hangisiyle daha uyum içinde?
2. Bu şarkılardan birini seçmeni istiyoruz!
3. Bu şarkılardan birini seçmeni istiyoruz.
4. Hangi müzik aletini çalmayı isterdin?
5. Müzik kulağının olduğunu düşünüyor musun?
6. Yeni nesil kız grubu Manifest'in popüler şarkılarına bir puan verecek olsaydın kaç verirdin? (1 en düşük, 5 en yüksek)
7. Bu şarkılardan birini sonsuza dek dinleyemeyeceksin...
8. Son olarak, yükselen burcunu öğrenelim!
Maroon 5 - Maps
Ricky Martin - Livin' La Vida Loca
Madonna - La Isla Bonita
Modern Talking - Brother Louie
