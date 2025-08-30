onedio
Philips Çift Hazneli Airfryer ile Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz Yaz Sıcaklarına Uygun 13 Fit Tarif

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer ile Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz Yaz Sıcaklarına Uygun 13 Fit Tarif

30.08.2025 - 18:01

Yaz sıcaklarında kimsenin canı yemek yapmak istemiyor. Özellikle havanın kavurucu olduğu anlarda mutfakta zaman geçirmek çile gibi geliyor. Ama neyse ki mutfaklarda her derde deva muhteşem yardımcımız Philips Çift Hazneli Airfryer var. Onunla yemek yapma süresi kısalmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm tarifler hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Gelin, yaz menülerine en çok yakışan pratik ve lezzetli önerilere birlikte bakalım!

1. Zeytinyağlı Enginar

1. Zeytinyağlı Enginar

Ege sofralarının vazgeçilmezlerinden enginar hem lezzetli hem de aşırı sağlıklı. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde, dijital menüyü kullanarak tek tuşla pratik şekile hazırlayacağınız bu tarif, size kendinizi taptaze ve yenilenmiş hissettirecek. 

Zeytinyağlı Enginar

Malzemeler:

  • 3 kudüs enginarı

  • 1 patates

  • 12 arpacık soğan

  • 400 ml portakal suyu

  • 6 gr deniz tuzu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam taze dereotu

  • 1 havuç

Yapılışı:

1. 30 dakika limonlu suda beklettiğiniz enginarları, havuçları ve patatesleri küp küp doğrayın.

2. Doğradığınız malzemelerin üzerine portakal suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyip 1 kaşık zeytinyağı ilave edin.

3. Malzemeleri derin bir kaba alarak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 160 derecede 30 dakika pişirin.

4. Süre sonunda yemeğin üzerine kalan zeytinyağını gezdirerek dereotu ekleyin ve servis tabağına alın.

Afiyet olsun!

2. Sebze Graten ve Kabak Mücver

2. Sebze Graten ve Kabak Mücver

Buzdolabındaki tüm sebzelerle tek seferde birden fazla tarif denemek isterseniz, onun çözümü de Philips Çift Hazneli Airfryer'da! Adı üstüne ikili hazne tasarımıyla öne çıkan bu yüksek teknoloji cihaz sayesinde, aynı anda farklı tarifler denemeniz mümkün. Büyük haznede grateninizi yaparken küçükte atıştırmalık, tatlı veya bambaşka bir tarif hazırlayabilirsiniz.

Sebze Graten

Malzemeler:

  • 1 havuç

  • Brokoli

  • 1 bardak bezelye

  • 1 bardak rende kaşar

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 bardak süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağ

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

2. Bir tarafta tereyağını eritin, üzerine unu ekleyerek kavurun. Kavrulan una süt ekleyin ve iyice karıştırın. Karabiber ve tuz da ekleyerek beşamel sosu hazırlayın.

3. Cihaz haznesine sığacak bir kaba aldığınız sebzelerin üzerine sosu dökün. 

4. Sosun üzerine rendelediğiniz kaşarı ilave edin ve 200 derecede 10 dakika pişirin.

Kabak Mücver

Malzemeler:

  • 4 kabak

  • 1 havuç

  • Yarım demet dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • Yarım bardak un

  • 1 yemek kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tutam karbonat

Yapılışı:

1. İlk olarak kabak ve havuçları rendeledikten sonra suyunu sıkın.

2. Dereotunu ince ince kıyın ve sarımsağı ezin. 

3. Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak yoğurun. 

4. Bu karışıma köfte şekli verdikten sonra cihazın diğer haznesine yan yana dizin. 

Cihazın sıcak hava ile pişirme teknolojisi mücver köftelerini çok az miktar yağla bile ideal kıvamda pişirmenizi sağlayacak. Dışı çıtır içi sulu mücverler, normalden çok daha kısa sürede ve her tarafı eşit şekilde pişecek.

Afiyet olsun!

3. Ratatuy ve Kızarmış Pirinç

3. Ratatuy ve Kızarmış Pirinç

Mide ve kalp dostu pratik bir menü hazırlayarak yazın tüm enerjisini içinizde hissetmek istemez miydiniz? Hem de evdeki temel malzemeleri kullanarak?

Ratatuy

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 dolmalık kabak

  • 4 domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak ve patlıcanın uçlarını çıkarın. Domatesleri orta büyüklükte küp küp doğrayın. Ardından soğan ve sarımsakları ince ince doğrayın.

2. Büyükçe bir kap alarak içerisine doğradığınız sebzeleri ekleyin. Üzerine zeytinyağı, taze kekik, tuz ve karabiberi ilave ederek harmanlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine hazırladığınız karışımı ekleyin ve 160 derecede 17 dakika pişirin.  

Kızarmış Pirinç

Malzemeler:

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 soğan ve taze soğan

  • 200 gr uzun taneli pirinç

  • 2 yumurta

  • 50 gr yeşil bezelye

Yapılışı:

1. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın, küp küp doğrayın. Soğanı soyup ince ince doğrayın. Taze soğanı da yıkayıp doğrayın. Hazırlanan tüm sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alarak üzerine tereyağını ekleyin.

2. Bu şekilde 180 derecede 10 dakika pişirin.

3. Bu esnada pirinci paket üzerindeki talimatlara uygun şekilde pişirin. Bir kapta yumurtaları çırpın. Pişmiş pirinç, çırpılmış yumurta, dondurulmuş bezelye, soya sosu ve susam yağını da ekleyerek hepsini güzelce karıştırın.

4. Bu karışımı sebzelere ekleyip tekrar karıştırın ve 5 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!

4. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Bagetler ve Patates Dilimleri

4. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Bagetler ve Patates Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme teknolojisinden faydalanarak sağlıklı ve aşırı leziz kızartma tabakları hazırlayabilirsiniz. Çok az yağ kullanarak hazırladığınız bu tariflerin tümünde en mükemmel sonucu elde ettiğinizden emin olabilirsiniz.

Tavuk Baget

Malzemeler:

  • 6 adet tavuk baget

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu veya 1 diş sarımsak

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Geniş bir kaba süzme yoğurt, baharatlar, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın.

2. Tavuk bagetleri bu karışıma bulayıp üzerini kapatın ve en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yağlı kağıt sererek üzerine tavukları yerleştirin. Bu esnada aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

4. 180 derecede 22-25 dakika pişir. 

Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 orta boy patates

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • Kekik ve tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri kabuklu halde ince ince dilimleyin.

2. Üzerine kırmızı biber, kekik ve tuz gezdirin. Yağ eklemeden Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alabilirsiniz.

3. Bu şekilde 190 derecede 18 dakika kadar pişirin. 

Not: Cihazın malzemelerin her tarafından geçen ve yağsız pişirmeye izin veren teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık atıştırmalık tabakları hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

5. Patlıcan Biftek ve Taze Nohutlu Salata

5. Patlıcan Biftek ve Taze Nohutlu Salata

Yaz tezgahlarının en sevilenlerinden patlıcanla, yarım saatten daha kısa sürede hazırlayacağınız enfes bir yemeğin yanına bol proteinli bir salata yapmak isterseniz tarifler burada!

Patlıcan Biftek

Malzemeler:

  • 2 patlıcan

  • 1 yemek kaşığı Soya sosu

  • 3 tutam maydanoz

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı limon

Yapılışı:

1. Patlıcanı ikiye bölün ve üzerine çaprazlama çizikler atın. Üzerine bir miktar tuz serpiştirin ve 10 dakika bekletin. Ardından bir mutfak beziyle kurulayıp üzerini fırçayla hafifçe yağlayın. 

2. Patlıcanları, kesik attığınız kısım üste gelecek şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve 15 dakika 180 derece pişirin.

3. Süre sonunda hazneyi açarak patlıcanların üzerine soya sosu sürün. Tekrardan 5 dakika pişirin.

4. Bu sırada sarımsağı ezin, maydanozu ince ince doğrayın, üzerine zeytinyağı ve limon suyu ekleyerek karıştırın. 

5. Pişen patlıcanları dışarı alın ve üzerine hazırladığınız karışımdan gezdirerek servis edin. 

Nohut Salata

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı haşlanmış nohut

  • 5-6 cherry domates

  • Limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. Haşlanmış nohutu küçük hazneye koyarak 160 derecede 8 dakika kavurun.

2. Domatesleri ikiye bölün ve kıtırlaşan nohutla karıştırın. Üzerine de limon kabuğu rendeleyin.

3. Servis tabağına alarak Ilık ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Not: Cihazın ön ayarlarını kullanarak hazırlamak istediğiniz tarife en uygun modu seçebilir ve çıtır kızartmalar, sulu et yemekleri, enfes tavuk ve balık yemekleri, besin değerini koruyan sebzeler veya harika tatlılar hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

6. Limonlu Somon ve Çıtır Mantar

6. Limonlu Somon ve Çıtır Mantar

Yazın hafifliğini üzerinde taşıyan limonlu somon ve yanına çıtır mantar hazırlayarak, en kısa sürede en doyurucu öğünleri tüketebilirsiniz.

Limonlu Somon

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 limonun suyu

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Somon filetoların her iki yüzünü limon suyu, hardal, tuz ve karabiber karışımıyla ovun ve 10 dakika buzdolabında bekletin.

2. Cihazın büyük haznesine yağlı kağıt serip üzerine somonları yerleştirin. 

3. 180 derecede 14-16 dakika pişirin, üzeri hafif kızarınca servis tabağına alın.

Not: Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili pişirme haznesi koku ve tatları birbirine karıştırmaz. Böylece hem iki tarafta bambaşka tarifleri güvenle hazırlar hem de evi batırma ve kokutma riskinden korunursunuz. Bir diğer deyişle, en ağır kokulu balıkları bile rahat rahat yapabilir, hatta yanında isterseniz tatlınızı veya atıştırmalığınızı bile pişirebilirsiniz.

Çıtır Mantar

Malzemeler:

  • 1 dilim beyaz ekme

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 12 kestane mantarı

Yapılışı:

1. Ekmek dilimlerini bir mutfak robotunda sarımsak ve maydanoz ile öğütün. Ardından baharatlarla lezzetlendirin, üzerine zeytinyağı ekleyip karıştırın.

2. Mantarların saplarını çıkarın ve üstlerine hazırladığınız ekmek karışımından koyun.

3. Mantarları cihazın küçük haznesine alarak 200 derecede 10 dakika çalıştırın.

Afiyet olsun!

7. Brokolili Hindi Göğsü ve Sebze Kulesi

7. Brokolili Hindi Göğsü ve Sebze Kulesi

Bol proteinli, doyurucu ve kalabalık sofralara yakışır bir menü için de ilk tercihiniz Philips Çift Hazneli Airfryer olmalı. Çünkü verimli pişirme özelliklerine ve kolay kullanıma sahip bu cihaz sayesinde, lezzet garantili menüler hazırlayacağınız kesin.

Hindi Göğsü

Malzemeler:

  • 250 gr hindi göğsü

  • 250 gr brokoli

  • 100 gr kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1.Hindi göğsünü küp küp halinde kesin. Brokoliyi yıkayın ve bıçakla küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli ve kajuyu bir kapta karıştırın. Kaseye taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve biberle tatlandırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın.

2. 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Pişen hindinin dışı çıtır içi sulu ve yumuşacık olmalı.

Sebze Kulesi

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı kapya biber

  • Kekik, karabiber

Yapılışı:

1. Sebzeleri halka halka doğradıktan sonra geniş bir kaba alın ve baharatlarla karıştırın.

2. Cihazın küçük haznesine yağlı kağıt sererek üzerine sebzeleri kat kat ekleyin.

3. 190 derecede 15-18 dakika pişirdikten sonra yanına yoğurt sos hazırlayarak servis tabağına alın.

Not: Cihazın kopyalama ayarından faydalanarak tek haznedeki derece ve dakika ayarını diğerine aktarabilir, pişirme işlemini ekstra pratik hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
