Philips Çift Hazneli Airfryer ile Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz Yaz Sıcaklarına Uygun 13 Fit Tarif

Sebze Graten

Malzemeler:

1 havuç

Brokoli

1 bardak bezelye

1 bardak rende kaşar

1 yemek kaşığı un

1 bardak süt

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

2. Bir tarafta tereyağını eritin, üzerine unu ekleyerek kavurun. Kavrulan una süt ekleyin ve iyice karıştırın. Karabiber ve tuz da ekleyerek beşamel sosu hazırlayın.

3. Cihaz haznesine sığacak bir kaba aldığınız sebzelerin üzerine sosu dökün.

4. Sosun üzerine rendelediğiniz kaşarı ilave edin ve 200 derecede 10 dakika pişirin.

Kabak Mücver

Malzemeler:

4 kabak

1 havuç

Yarım demet dereotu

1 diş sarımsak

1 yumurta

Yarım bardak un

1 yemek kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tutam karbonat

Yapılışı:

1. İlk olarak kabak ve havuçları rendeledikten sonra suyunu sıkın.

2. Dereotunu ince ince kıyın ve sarımsağı ezin.

3. Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak yoğurun.

4. Bu karışıma köfte şekli verdikten sonra cihazın diğer haznesine yan yana dizin.

Cihazın sıcak hava ile pişirme teknolojisi mücver köftelerini çok az miktar yağla bile ideal kıvamda pişirmenizi sağlayacak. Dışı çıtır içi sulu mücverler, normalden çok daha kısa sürede ve her tarafı eşit şekilde pişecek.

Afiyet olsun!