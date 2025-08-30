Philips Çift Hazneli Airfryer ile Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz Yaz Sıcaklarına Uygun 13 Fit Tarif
Yaz sıcaklarında kimsenin canı yemek yapmak istemiyor. Özellikle havanın kavurucu olduğu anlarda mutfakta zaman geçirmek çile gibi geliyor. Ama neyse ki mutfaklarda her derde deva muhteşem yardımcımız Philips Çift Hazneli Airfryer var. Onunla yemek yapma süresi kısalmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm tarifler hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Gelin, yaz menülerine en çok yakışan pratik ve lezzetli önerilere birlikte bakalım!
1. Zeytinyağlı Enginar
2. Sebze Graten ve Kabak Mücver
3. Ratatuy ve Kızarmış Pirinç
4. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Bagetler ve Patates Dilimleri
5. Patlıcan Biftek ve Taze Nohutlu Salata
6. Limonlu Somon ve Çıtır Mantar
7. Brokolili Hindi Göğsü ve Sebze Kulesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
