onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Peritanoloji Uzmanı Sosyal Medyada Konuşulan Ultrason Fotoğrafını Yorumladı

Peritanoloji Uzmanı Sosyal Medyada Konuşulan Ultrason Fotoğrafını Yorumladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2025 - 11:28

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir ultrason paylaşımı çokça tartışıldı. Doktorların engelli doğacağı için aldırılmasını tavsiye ettiği çocuklarının işaret parmağını tekbir çekmek olarak yorumlayan ebeveyn destek de gördü tepki de çekti. Çokça konuşulan ultrason paylaşımını konunun uzmanı yorumladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;

Tabii bu paylaşım çok konuşuldu.

Tabii bu paylaşım çok konuşuldu.
twitter.com

Eleştirilere de tepki vardı.

Eleştirilere de tepki vardı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Murat Işıkalan'ın paylaşımı da şöyle;

Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Murat Işıkalan'ın paylaşımı da şöyle;

Perinatoloji uzmanı olarak yazıyorum. Parmağını yukarı kaldırıyor görünmesinin sebebi Clenched hand (yumruk şeklinde sıkılı el) dediğimiz bulgudur. Fetal ultrasonda gözlemlenebilen önemli bir anomalidir ve genellikle Trizomi 18 ile ilişkilidir. Trizomi 18 ise yaşamla bağdaşmıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın