Sen bir '😍' emojisisin! Senin derin duygulara sahip, romantik bir iletişim tarzın var. Partnerinle her konuda anlamlı ve derin konuşmalar yapmayı seviyorsun. Senin için ilişkinin her yönü çok kıymetli. Kendini tamamen açmak ve partnerinle tüm duygularını paylaşmak, aranızdaki bağı güçlendiriyor. Yavaş ama güçlü bir şekilde kurduğun bağ, ilişkinizin her geçen gün daha sağlam olmasını sağlıyor. Bazen küçük bir dokunuş ya da bir bakış bile tüm duygularını ifade etmek için yeterli. Romantik bir ruh haline sahip olman, her anı özel kılmanı sağlıyor.