Partnerinle İletişim Tarzına Göre Hangi Emojisin?
Bazen kelimleler yerine emojilerle kendimizi daha iyi ifade ederiz. Hatta emoji olmayan mesajlar artık biraz eksik bile sayılıyor. O halde gel, partnerinle ilişkine bakıp seni hangi emoji tanımlıyor beraber öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerin bir soruya biraz belirsiz bir cevap verdiğinde ne yaparsın?
3. Peki, hangi mesajın sonunda bir emoji olmazsa bir sorun var demektir?
4. Partnerin çok yoğun bir gün geçiriyorsa, nasıl bir mesaj gönderirsin?
5. Partnerinle mesajlaşırken en çok hangi emojiyi kullanıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerin sana komik bir şey söylediğinde nasıl tepki verirsin?
7. Söyle bakalım, partnerin seni çok özlediğini söyleyip duygusal bir mesaj attı diyelim. Nasıl bir cevap verirsin?
8. Gergin olduğunda, partnerinden gelen hangi mesaj seni daha da çok sinirlendirir?
Seni kocaman bir kalpsin! ❤️
Sen resmen gülmeden duramıyorsun! 😂
Senin gözünden kalpler çıkıyor! 😍
Çok cool birisin! 😎
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın