Partnerinizle Tanışma Hikayenizi Ölümsüz Kılmanın 11 Yolu

Tanıştığınız güne ait her şeyi düşünün. Örnek olarak, o günü özel kılacak bir şarkı dinlediyseniz o şarkının sözlerini çıkarıp evinize asabilirsiniz. Bu bir fiş, çikolata kabı ya da bir yaprak olabilir. Evinizin duvarında sergilemek için ne bekliyorsunuz?