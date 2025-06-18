Partnerinizle Tanışma Hikayenizi Ölümsüz Kılmanın 11 Yolu
Partnerinizle tanıştığınız gün, belki de hayatınızın dönüm noktalarından biriydi. Onu ilk gördüğünüz an kaderiniz olduğunu hissettiniz... Bu günü de hep özel tutmak istiyorsanız, tanışma hikayenizi ölümsüz kılmak için birkaç tavsiye ile geldik!
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1. İlk gün neler yaşadığınızı not edin.
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2. Tanıştığınız yeri ziyaret edin.
3. O günün fotoğraflarından bir albüm hazırlayın.
4. Hikayenizi bir videoya çekin.
5. Yıldönümünüz için zaman kapsülü hazırlayın.
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6. O güne ait bir eşyayı çerçeveletin.
7. Her yıl tanıştığınız günü tekrarlayın.
8. Tanıştığınız günün gökyüzü haritasını yaptırın.
9. Size o günü anımsatan bir şiir yazın.
10. Her yıl o gün yediğiniz şeyleri tekrar yiyin.
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11. Her yıl aynı gün fotoğraf çekinin.
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