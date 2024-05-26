Partnerinizle Sorunları Etkin Bir Şekilde Çözerek Daha Sağlam Bir İlişki İnşa Etme Yolları

İlişkiler, stres ve özsaygı alanlarında uzman olan Sydney Gomez: 'İnsanlar genellikle başkalarını düzeltmeye çalışırken bunu bir başa çıkma mekanizması olarak yaparlar. Bu bireyler, diğer insanlara yardım etmeyi bir amaç edinebilirler. Görünürde kötü bir şey olmasa da yardımcı olmaktan çok karşılıklı bağımlı bir dinamik haline gelebilir.' der.

Gomez bu dinamiğin genellikle çocukluk veya ergenlik deneyimlerinden kaynaklandığını da ekler. Bu, gelişimine uygun olmadığı halde çocuğun daha fazla sorumluluk verilerek 'uslu çocuk' olarak övülmesine veya bu sebepten diğer çocukların ihtiyaçlarının ondan önce geldiğini duymasına neden olabilir.