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Bir İlişkinin Daha Sonuna Yaklaştığını Gösteren 15 Basit Kanıt

Bir İlişkinin Daha Sonuna Yaklaştığını Gösteren 15 Basit Kanıt

Aden
Aden - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 12:01

İlişkiler her zaman istediğimiz gibi ilerlemeyebilir ve doğru kişiyi bulduğumuzu düşünsek bile mutsuz olmamıza sebep olabilir. Peki, bir ilişkinin sona yaklaştığını nasıl anlayabiliriz? İşte kullanabileceğiniz 15 madde.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Gelecek yaz evleniyorlar ama çocuğun Instagram hesabı takip ettiği başka kızların fotoğrafları ile dolu."

1. "Gelecek yaz evleniyorlar ama çocuğun Instagram hesabı takip ettiği başka kızların fotoğrafları ile dolu."

2. "Sırf ilişkileri düzelir umuduyla bebek yapmaya çalışıyorlarsa o ilişkinin çok sürmeyeceğini anlamış oluyorum."

2. "Sırf ilişkileri düzelir umuduyla bebek yapmaya çalışıyorlarsa o ilişkinin çok sürmeyeceğini anlamış oluyorum."

3. "Instagram'da ne kadar 'mutlu' olduklarını paylaşan fotoğraflar paylaşıp duruyorlarsa genelde sona yaklaşmış oluyorlar."

3. "Instagram'da ne kadar 'mutlu' olduklarını paylaşan fotoğraflar paylaşıp duruyorlarsa genelde sona yaklaşmış oluyorlar."

4. "Çiftlerden birisinin kontrolcü olması ve diğerinin yaptığı ve düşündüğü her şeyi kontrol etmeye çalışması."

5. "Birbirleri ile iletişim kurmayı başaramadıkların da, yanlış anlamış olma olasılıklarını düşünmek yerine hemen kavga edecek yer aramaları."

5. "Birbirleri ile iletişim kurmayı başaramadıkların da, yanlış anlamış olma olasılıklarını düşünmek yerine hemen kavga edecek yer aramaları."
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6. "Arkadaş grubunda sürekli birbirlerine gönderme yapıyorlardır."

6. "Arkadaş grubunda sürekli birbirlerine gönderme yapıyorlardır."

'Şaka olduğunu söylüyor olsalar bile genelde altında bir miktar gerçek yatıyor oluyor.'

7. "Her konuda birbirlerini eleştirmeyi bir alışkanlık haline getirdilerse, o ilişki çok sürmez."

7. "Her konuda birbirlerini eleştirmeyi bir alışkanlık haline getirdilerse, o ilişki çok sürmez."

8. "Ne zaman tartışmaya başlasalar içlerinden birisi boşanma konusunu açıyordur."

9. "İlişkiler genelde hep aynı şekilde işler."

9. "İlişkiler genelde hep aynı şekilde işler."

'Partnerlerden birisi sürekli diğerinin istediklerini yapar ve taviz verir. Sonunda taviz verecek sabır ve aşk kalmamıştır ve en küçük bir kavga ile bütün ilişki paramparça olur.'

10. "Birbirlerinden tamamiyle farklı hedefleri olabilir."

10. "Birbirlerinden tamamiyle farklı hedefleri olabilir."

'Örneğin, birisi çocuk sahibi olmak isterken diğeri istemiyordur.'

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11. "Çok söylenmeyen bir nokta ise ilişkiyi ailelerin kontrol ediyor olması olabilir."

11. "Çok söylenmeyen bir nokta ise ilişkiyi ailelerin kontrol ediyor olması olabilir."

'Tavsiye almak gerekli olsa da ilişkinin dışarısından birisini dahil ettiğinizde genelde olaylar daha da karışıyor.'

12. "Evliliğin durumundansa düğünün nasıl gideceğini daha çok umursuyorlarsa."

12. "Evliliğin durumundansa düğünün nasıl gideceğini daha çok umursuyorlarsa."

13. "İlişkinin temeli bir kavgaya dönüşmüştür ve çiftler sürekli arasında tartışır."

'Artık o ilişkide ne aşk ne sevgi kalmıştır.'

14. "Çiftlerden birisi hep başkası ile olmayı arzuluyor olabilir ve farklı insanların hayalini kuruyordur."

15. "İlişkideki sorunlarını sürekli başkalarına anlatmak ve böylece sürekli ilişkini başkalarının düşünceleriyle yönlendirmek..."

15. "İlişkideki sorunlarını sürekli başkalarına anlatmak ve böylece sürekli ilişkini başkalarının düşünceleriyle yönlendirmek..."

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