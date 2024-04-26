Bir İlişkinin Daha Sonuna Yaklaştığını Gösteren 15 Basit Kanıt
Bir İlişkinin Daha Sonuna Yaklaştığını Gösteren 15 Basit Kanıt
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler her zaman istediğimiz gibi ilerlemeyebilir ve doğru kişiyi bulduğumuzu düşünsek bile mutsuz olmamıza sebep olabilir. Peki, bir ilişkinin sona yaklaştığını nasıl anlayabiliriz? İşte kullanabileceğiniz 15 madde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Gelecek yaz evleniyorlar ama çocuğun Instagram hesabı takip ettiği başka kızların fotoğrafları ile dolu."
2. "Sırf ilişkileri düzelir umuduyla bebek yapmaya çalışıyorlarsa o ilişkinin çok sürmeyeceğini anlamış oluyorum."
3. "Instagram'da ne kadar 'mutlu' olduklarını paylaşan fotoğraflar paylaşıp duruyorlarsa genelde sona yaklaşmış oluyorlar."
4. "Çiftlerden birisinin kontrolcü olması ve diğerinin yaptığı ve düşündüğü her şeyi kontrol etmeye çalışması."
5. "Birbirleri ile iletişim kurmayı başaramadıkların da, yanlış anlamış olma olasılıklarını düşünmek yerine hemen kavga edecek yer aramaları."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Arkadaş grubunda sürekli birbirlerine gönderme yapıyorlardır."
7. "Her konuda birbirlerini eleştirmeyi bir alışkanlık haline getirdilerse, o ilişki çok sürmez."
8. "Ne zaman tartışmaya başlasalar içlerinden birisi boşanma konusunu açıyordur."
9. "İlişkiler genelde hep aynı şekilde işler."
10. "Birbirlerinden tamamiyle farklı hedefleri olabilir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Çok söylenmeyen bir nokta ise ilişkiyi ailelerin kontrol ediyor olması olabilir."
12. "Evliliğin durumundansa düğünün nasıl gideceğini daha çok umursuyorlarsa."
13. "İlişkinin temeli bir kavgaya dönüşmüştür ve çiftler sürekli arasında tartışır."
14. "Çiftlerden birisi hep başkası ile olmayı arzuluyor olabilir ve farklı insanların hayalini kuruyordur."
15. "İlişkideki sorunlarını sürekli başkalarına anlatmak ve böylece sürekli ilişkini başkalarının düşünceleriyle yönlendirmek..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın