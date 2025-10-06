onedio
Partnerinin ve Senin Burcunu Seç, Nereye Tatile Gitmeniz Gerektiğini Söyleyelim!

Aslı Uysal
06.10.2025 - 23:04

Tatil rotanızı haritaya bakarak değil de, burcunuza göre seçmeye ne dersiniz? Burçların inanı da inanmayanı da çok. Fakat inkar edilemez bir gerçek var ki, burçlar kesinlikle tüm hayatımızı etkiliyor. Peki sence, partnerin ve senin burcuna göre sizi en iyi anlatan tatil neresidir? 

Cevabı öğrenmek için kaydır! 

1. Öncelikle cinsiyetini seç bakalım!

2. Sonra kendi burcunu seç!

3. Son olarak da partnerinin burcunu seç!

Kazdağları'nda bungalov tatili!

Siz öyle uyumlu bir çiftsiniz ki, yan yana geldiğiniz anda dünyanın sesi sizin için kısılıyor ve sadece birbirinizin sesini duyuyorsunuz. Bu yüzden de şu an ihtiyacınız olan tatil kalabalıklardan, gereksiz koşuşturmacalardan, şehirden uzaklaşmak... Sizin için tatil, kuş sesleriyle sabah erkenden uyanıp, gün boyu birbirinizle baş başa kalmak! Bu tatilde birlikte aynı gökyüzünün altında el ele yürürken birbirinize iltifat etmeye doyamayacaksınız. O yüzden size şehirden kaçış, doğayla iç içe sakinlik şart! Rotanızı Kazdağları'na çevirin.

Balkanlarda road trip yapın!

'Aksiyon' diye bir kelime olmasa, siz yine de 'aksiyon' dolu bir çift olurdunuz! Sürekli bir maceranın içinde kendinizi buluyorsunuz ve enerjiniz hiç tükenmiyor. Gücünüzü yeni yerler keşfetme aşkınızdan alıyorsunuz. Oturup güneşlenmek yerine, maceradan maceraya koşacağınız bir tatili tercih ediyorsunuz. O yüzden de size tavsiyemiz Balkanlarda road trip yapmak! Sırt çantanızı kapın ve Balkanları keşfetmek için yola koyulun. Bu tatilde aradığınızı bulacaksınız!

Kapadokya’da taş otelde konaklayın!

Sizin aşkınızda romantizm olmazsa olmazınız! Birlikte olduğunuz her an sizin için çok özel ve bunu birbirinize hissettirmeye de doyamıyorsunuz. Bu yüzden aşkınızı daha da pekiştirecek bir yer olan Kapadokya'yı gönül rahatlığı ile tercih edebilir ve harika günler geçirebilirsiniz. Mum ışığı, spa, gün batımı, bir kadeh içecek ve fonda hafif bir müzik… Düşününce bile sizi heyecanlandırdı, değil mi? Bir de bu tatili birlikte yaşamak ne kadar keyifli olur onu da siz düşünün!

Amsterdam’da müzeler turuna çıkın!

Sıradan bir tatil fikri asla size göre değil! Eğer siz tatil yapacaksanız muhakkak size bir şeyler öğretmeli ve gördüğünüz şeyler ruhsal olarak sizi doyurmalı. Yeni yerler keşfetmek, farklı tatlar denemek, ara sokaklarda kaybolup küçük bir sergiye rastlamak tam sizlik. Tatil sadece eğlenmek değil size göre yeni şeyler öğrenmek için de harika bir fırsat. Bu yüzden de Amsterdam yolcusu kalmasın! Burada göreceğiniz her güzelliği birlikte keşfetmek için şimdiden araştırmaya başlayın.

Çeşme veya Alaçatı'da deniz-kum-güneş tatili!

Siz gerçek bir 'tatil çifti'siniz! Neden mi? Çünkü sizin için tatil demek o harika üçlüden oluşuyor: Deniz, kum, güneş. Güneş kremi kokusu, stil sahibi plaj kombinleri, serin bir içecek ve bol bol güzel kareler… Tüm bunlar sizin için dinlenmek adına harika bir fırsat. Yani, keyif yapamayacağınız hiçbir yere tek bir adım bile atmazsınız. Bu yüzden de durağınızı plajlarıyla ünlü harika rotalara çevirin. Buralarda tam hayal ettiğiniz gibi bir tatil yaşayacaksınız.

Spontane bir yere tatile gidin!

Siz plansız ama unutulmaz bir ilişkinin başrolüsünüz. Bu da tüm hayatınıza yansımış. Tatiliniz de tıpkı aşkınız gibi olmalı! Günler öncesinden plan yapmak, rezervasyonlarla uğraşmak, kombin derdi bunlar hiç size göre değil! Yanınıza aldığınız bir çanta ile dünyayı bile gezersiniz. Tahmin edilemez ama sonunda 'iyi ki' dedirten her tatile yürekten 'evet' diyorsunuz! O yüzden çantanızı hazırlayın ve bilmediğiniz o yere yola çıkmaya koyulun...

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
