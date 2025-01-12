Partnerine Katabileceğin En İyi Şey Ne?
Partnerine Katabileceğin En İyi Şey Ne?
Her ilişki, iki insanın birbirine sunduğu değerlerle şekillenir. Her birimizin farklı güçlü yönleri ve katkı sağlayabileceğimiz alanlar vardır. Kimi zaman destekleyici bir arkadaş, kimi zaman güven veren bir sırdaş olabiliriz. İlişkilerde en önemli soru şu: partnerine hangi yönünle katkıda bulunuyorsun? Bu test, senin ilişkinin en güçlü yönlerini keşfetmene yardımcı olacak.
Bakalım, partnerine sunabileceğin en büyük katkı ne? 🤔
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. Şimdi söyle bakalım; partnerinle bir tartışma yaşandığında nasıl davranırsın?
3. Peki zor bir gün geçirdiğinde ona nasıl destek olursun?
4. Diyelim ki bir konuda anlaşamadınız; ne yaparsın?
5. Birlikte yapacağınız aktivitelere nasıl karar veriyorsun?
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6. Boş vakitlerinizde neler yapıyorsun?
7. Biraz düşünmen gereken bir soru soralım; gelecek planları yaparken sen nasıl bir rol üstleniyorsun?
8. Peki sana göre bir ilişkide güven inşa etmenin en önemli yolu ne?
9. Partnerin yeni bir projeye ya da işe başlayacak diyelim; ona destek olur musun?
10. Son olarak; birlikte yaşarken ev işlerinde nasıl bir yaklaşım sergilersin?
Destekleyici güçsün!
Empati ustasısın!
İletişim şampiyonusun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
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