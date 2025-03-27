İlişki Durumuna Göre Seni En İyi Anlatan Film Hangisi?
İlişki Durumuna Göre Seni En İyi Anlatan Film Hangisi?
Hayatımızın büyük bir kısmı ilişkilerle şekilleniyor. Peki, senin ilişki tarzın seni hangi ikonik filmle buluşuyor? Bu testle hem kendini daha yakından tanıyacak hem de ilişki durumuna en uygun filmi öğreneceksin! Haydi başlayalım! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
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2. Bir ilişkiye başlamadan önce neye dikkat edersin?
3. Sana göre ideal bir ilk buluşma nasıl olmalı?
4. En büyük ilişki korkun nedir?
5. Bir tartışma esnasında nasıl davranırsın?
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6. Hayatın bir film olsa, seni hangi oyuncu canlandırsın istersin?
7. En son ayrılığının ardından kendine nasıl geldin?
8. Son olarak, ilişkide kendini hangi karakterde hissediyorsun?
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