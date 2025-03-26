Gerçek Sevgiye Ne Kadar İnanıyorsun?
Gerçek Sevgiye Ne Kadar İnanıyorsun?
İki insanın birbirine karşı hissettiği ve tam olarak tanımlayamadığımız bir duygudan bahsedeceğiz bugün: Sevgi. Koşulsuz mudur, tek taraflı olabilir mi ve nasıl hissetmeye başlarız? Birçok soruyu barındıran bu kavramın gerçek olduğunu düşünüp düşünmediğinize gelin birlikte bakalım!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Gelelim sorularımıza! Sence gerçek sevgi nedir?
3. Peki, sence bir ilişki için en önemli şey nedir?
4. Sence sevgi zamanla artan ve büyüyebilen bir şey midir?
5. Aşk dediğimiz bir seçim midir yoksa duygu mudur?
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6. Sence insanlar birden fazla kez gerçek sevgiyi hissedebilirler mi?
7. Sevgi ve bağlılık kavramları arasında nasıl bir ilişki var?
8. Son olarak sevgi dediğimiz şey ilişkide fedakarlığı gerektirir mi?
Gerçek sevginin varlığına tamamen inanıyorsun!
Sana göre gerçek sevgi var ama dengede olman gerekiyor!
Gerçek sevgiye inanmıyorsun!
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