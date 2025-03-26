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Gerçek Sevgiye Ne Kadar İnanıyorsun?

etiket Gerçek Sevgiye Ne Kadar İnanıyorsun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 23:46

İki insanın birbirine karşı hissettiği ve tam olarak tanımlayamadığımız bir duygudan bahsedeceğiz bugün: Sevgi. Koşulsuz mudur, tek taraflı olabilir mi ve nasıl hissetmeye başlarız? Birçok soruyu barındıran bu kavramın gerçek olduğunu düşünüp düşünmediğinize gelin birlikte bakalım!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Gelelim sorularımıza! Sence gerçek sevgi nedir?

3. Peki, sence bir ilişki için en önemli şey nedir?

4. Sence sevgi zamanla artan ve büyüyebilen bir şey midir?

5. Aşk dediğimiz bir seçim midir yoksa duygu mudur?

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6. Sence insanlar birden fazla kez gerçek sevgiyi hissedebilirler mi?

7. Sevgi ve bağlılık kavramları arasında nasıl bir ilişki var?

8. Son olarak sevgi dediğimiz şey ilişkide fedakarlığı gerektirir mi?

Gerçek sevginin varlığına tamamen inanıyorsun!

Romantik ve tutkulu biri olduğunu görüyoruz. Sevginin tanımını yaparken koşulsuz olma durumdan bahsettin. Hiçbir çıkar durumu olmadan, aniden ve anlamadığın bir anda sevgiyi hissedebilirsin. Bu durumun içerisinde herhangi bir mantık kırıntısı olmaması gerekir. Çünkü gerçek sevgi tamamen kalbe dayanan bir durum. Duygularına önem veren birisin. Ayrıca sana göre duygular çok değerli. Gerçek sevgi bu duygular arasında olduğu için inancın tam!

Sana göre gerçek sevgi var ama dengede olman gerekiyor!

Birine karşı yoğun duygular hissedebilirsin. Bu his rastgele bir insana karşı hissedilmez. Kafanda oluşturduğun ideal bir karakter olur. Bu karaktere uygun birini gördüğün zaman sevgiyi yoğun bir şekilde hissedebileceğini düşünüyorsun. Sana göre gerçek sevgi var fakat bu mantığını engellemiyor. Bu yüzden gerçek sevgiye tamamen bağlı bir durumda değilsin. Büyülü ve masalsı bir anlatımdan daha çok mantığına yatan dengeli duygular tam sana göre!

Gerçek sevgiye inanmıyorsun!

Sana göre her şey mantığa uygun olarak ilerlemeli. Çünkü sevgi dediğimiz durum aslında mantığın bir yansıması... Kriterlerine uygun ve fikirlerinin çatışmadığı biri ile birlikte olmak huzur ve güven verir. Bunu gerçek sevgi olarak adlandırmıyorsun. Anlatılan duygu yüklü şeylerin sadece masallarda olabileceğini söylüyorsun. Büyülü bir dünyada değiliz ve büyülü fikirler ile zihnimizi doldurmamalıyız. Bu yüzden gerçek sevgiye inanmıyorsun!

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asklepiospallas
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