Gerçek Sevgiye Ne Kadar İnanıyorsun?

Sana göre her şey mantığa uygun olarak ilerlemeli. Çünkü sevgi dediğimiz durum aslında mantığın bir yansıması... Kriterlerine uygun ve fikirlerinin çatışmadığı biri ile birlikte olmak huzur ve güven verir. Bunu gerçek sevgi olarak adlandırmıyorsun. Anlatılan duygu yüklü şeylerin sadece masallarda olabileceğini söylüyorsun. Büyülü bir dünyada değiliz ve büyülü fikirler ile zihnimizi doldurmamalıyız. Bu yüzden gerçek sevgiye inanmıyorsun!