Partnerin Seninle Alakalı Bir Şey Değiştirecek Olsa Bu Ne Olurdu?
Partnerin Seninle Alakalı Bir Şey Değiştirecek Olsa Bu Ne Olurdu?
İşte o testle geldik! Partnerin seninle alakalı neyi değiştirmek istiyor?
Haydi, birlikte öğrenelim.👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?
3. Peki, genelde aynı şeyleri yapmayı seviyor musunuz?
4. Çok sık anlaşmazlık yaşıyor musunuz?
5. Partnerinle sırlarını paylaşıyor musun?
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6. Anlaşmazlık yaşadığınız anlarda nasıl iletişim kuruyorsunuz?
7. Birbirinizle ne kadar uyumlusunuz sence, puanlar mısın?
8. Son olarak, kendinle alakalı olmayan durumlarda partnerine yardım eder misin?
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