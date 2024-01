Partnerin Seninle Alakalı Bir Şey Değiştirecek Olsa Bu Ne Olurdu?

'Sen ona değil çevreye güvenmiyorsun' farkındayız ama hayatına aldığın, bir ilişki yaşamaya başladığın partnerine şu an olduğundan daha fazla güvenmen gerekiyor. Önceki ilişkilerden edindiğin olumsuz deneyimlerden mi yoksa çevrende duyduğun şeylerden mi bilinmez; şu an ki ilişkinde içten içe bir güven sorunu yaşıyorsun. Partnerin de bunu fark ediyor ve bir an önce bunu değiştirmek istiyor.