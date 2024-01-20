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Partnerin Seninle Alakalı Bir Şey Değiştirecek Olsa Bu Ne Olurdu?

etiket Partnerin Seninle Alakalı Bir Şey Değiştirecek Olsa Bu Ne Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 22:01

İşte o testle geldik! Partnerin seninle alakalı neyi değiştirmek istiyor? 

Haydi, birlikte öğrenelim.👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?

3. Peki, genelde aynı şeyleri yapmayı seviyor musunuz?

4. Çok sık anlaşmazlık yaşıyor musunuz?

5. Partnerinle sırlarını paylaşıyor musun?

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6. Anlaşmazlık yaşadığınız anlarda nasıl iletişim kuruyorsunuz?

7. Birbirinizle ne kadar uyumlusunuz sence, puanlar mısın?

8. Son olarak, kendinle alakalı olmayan durumlarda partnerine yardım eder misin?

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Biraz daha zaman ayırmanı.

Seni olduğun gibi seviyor, ancak zaman zaman daha fazla birlikte vakit geçirme ihtiyacı hissediyor. Hayatın hızlı temposu ve üstünde bıraktığı stresin farkındayız. Ancak şu anda partnerine ayırdığın zamandan biraz daha fazlasını ayırarak, birlikte keyifli aktiviteler yaparak ilişkinizi daha da derinleştirebilirsin. Çünkü partnerin içten içe seninle ilgili bu değişikliği arzu ediyor.

Üzüldüğünde sessiz kalmanı.

Birçok insanın sıklıkla yaptığı iletişim hatası, canını sıkan bir durumu doğrudan ifade etmek yerine karşı tarafın anlamasını beklemektir. Sen de bunu sıklıkla partnerine yapıyorsun. Trip atmak ya onun anlamasını bekleyip sessiz kalmak yerine sorunları doğrudan konuşmak, her ikinizin de duygusal ihtiyaçlarınızı anlamanıza ve ilişkide daha sağlıklı bir iletişim kurmanıza yardımcı olacak.

Güvensizliğini...

'Sen ona değil çevreye güvenmiyorsun' farkındayız ama hayatına aldığın, bir ilişki yaşamaya başladığın partnerine şu an olduğundan daha fazla güvenmen gerekiyor. Önceki ilişkilerden edindiğin olumsuz deneyimlerden mi yoksa çevrende duyduğun şeylerden mi bilinmez; şu an ki ilişkinde içten içe bir güven sorunu yaşıyorsun. Partnerin de bunu fark ediyor ve bir an önce bunu değiştirmek istiyor.

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