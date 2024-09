Partnerin Seni Hayatının Neresine Koyuyor?

Partnerin seni hayatının en ulaşılmaz yerine, zirvesine koymuş. Herkesten ve her şeyden önce seni tutuyor. Senin mutlu ve huzurlu olman onun bu hayattaki ilk önceliği. Bu sebeptendir ki ağzından çıkan her isteği oldurmak için çaba harcıyor. Uğruna yapamayacağı şey, aşamayacağı zorluk yok. Her günün sonunda seninle dinleniyor, çünkü sen onun için gerçek bir sığınak ve huzur kaynağısın.