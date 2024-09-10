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Partnerin Seni Hayatının Neresine Koyuyor?

etiket Partnerin Seni Hayatının Neresine Koyuyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 23:01

Partnerin seni hayatının neresine koyuyor hiç merak ettin mi? Eğer ettiysen, doğru yerdesin çünkü bu testin sonunda aradığın cevabı bulacaksın! Şimdi, ilişkinizin derinliklerine inme ve partnerinin seni hayatında nereye yerleştirdiğini keşfetme zamanı.👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Partnerin seni ne kadar süre görmezse özlüyor?

3. Zor bir gün geçirdiğinde partnerin seni ne kadar destekliyor?

4. Söyle bakalım, küs olarak uyuduğunuz oluyor mu?

5. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?

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6. İlişkinizde karşılıklı güvenle ilgili sorunlar var mı?

7. Akşam dışarı çıkacak olsanız planı kim yapar?

8. Son olarak, partnerin kendi düzenli hayatını senin için bozar mı?

Hayatının zirvesine koyuyor!

Partnerin seni hayatının en ulaşılmaz yerine, zirvesine koymuş. Herkesten ve her şeyden önce seni tutuyor. Senin mutlu ve huzurlu olman onun bu hayattaki ilk önceliği. Bu sebeptendir ki ağzından çıkan her isteği oldurmak için çaba harcıyor. Uğruna yapamayacağı şey, aşamayacağı zorluk yok. Her günün sonunda seninle dinleniyor, çünkü sen onun için gerçek bir sığınak ve huzur kaynağısın.

Hayatına ortak olmanı bekliyor.

Partnerin, kendinin de senin de bir hayatın olduğunun bilincinde. Bu yüzden seni ne hayatının zirvesine koymuş, ne de merkezine. Çünkü o, hayatına ortak olmanı bekliyor. Bu yolu onunla birlikte yürümeni, yol arkadaşlığı yapmanı istiyor. Çünkü gerçek bir birliktelik, birbirine destek olmayı ve birlikte büyümeyi gerektirir.

Hayatının merkezine koyuyor!

Partnerin seni hayatının tam ortasına, yani merkezine koyuyor. Sensiz geçecek bir günün ihtimalini bile düşünmek istemiyor. Çünkü bütün hayallerinde gelecekte seninle birlikte olmayı planlıyor. Hayatını senin çevrende şekillendirmeye hazır. Seninle birlikte yaşlanmak, yeni yerler keşfetmek ve yeni duyguları paylaşmak istiyor. Çünkü onun hayatını anlamlı kılan şey, yaşadığınız büyük aşk!

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