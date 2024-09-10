Partnerin Seni Hayatının Neresine Koyuyor?
Partnerin Seni Hayatının Neresine Koyuyor?
Partnerin seni hayatının neresine koyuyor hiç merak ettin mi? Eğer ettiysen, doğru yerdesin çünkü bu testin sonunda aradığın cevabı bulacaksın! Şimdi, ilişkinizin derinliklerine inme ve partnerinin seni hayatında nereye yerleştirdiğini keşfetme zamanı.👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Partnerin seni ne kadar süre görmezse özlüyor?
3. Zor bir gün geçirdiğinde partnerin seni ne kadar destekliyor?
4. Söyle bakalım, küs olarak uyuduğunuz oluyor mu?
5. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?
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