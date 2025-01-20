Romantik İlişkide Hesap Kabusu: Harcamalar Yüzünden Tartışmamak İçin 14 İpucu

Eğer para konuları ilişkinizde sık sık sorun yaratıyorsa bir mali danışman ya da çift terapistine başvurarak bu konuyu daha sağlıklı bir zeminde çözebilirsiniz. Bu adım, finansal ve duygusal sorunları aynı anda ele almanıza yardımcı olur ve ilişkinizi daha da güçlendirir.