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MEB’ten Özel Okullara İnceleme: Fahiş Fiyat Artışı Yapan Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı

MEB’ten Özel Okullara İnceleme: Fahiş Fiyat Artışı Yapan Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2025 - 14:40 Son Güncelleme: 20.01.2025 - 14:56

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde 'fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

MEB’ten yapılan açıklamda “2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde 'fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde 'fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlık, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9'uncu sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürüttü. Velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son 2 yılın verileri incelendi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi.

Bakanlık, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9'uncu sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürüttü. Velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son 2 yılın verileri incelendi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi.

Bu özel okulların 'etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti' ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi. Bakanlığa ulaşan şikayetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken, Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.

Bu özel okulların 'etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti' ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi. Bakanlığa ulaşan şikayetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken, Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirildi.

Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata 'Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz' hükmü getirildi. Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9'uncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.

Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata 'Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz' hükmü getirildi. Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9'uncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12'nci maddesindeki 'Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.' hükmü, okulların sadece kar amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor. Kanunda yer alan bu sınırlama, okulların ancak sundukları eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımlarının devamına olanak sağlamak amacını gözeterek sundukları hizmetlerin ücretlerini belirleyebileceklerini gösteriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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