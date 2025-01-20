MEB’ten Özel Okullara İnceleme: Fahiş Fiyat Artışı Yapan Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı
MEB’ten Özel Okullara İnceleme: Fahiş Fiyat Artışı Yapan Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı
Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde 'fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.
MEB’ten yapılan açıklamda “2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde 'fahiş fiyat' artışı yapan özel okullara yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlık, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9'uncu sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürüttü. Velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son 2 yılın verileri incelendi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi.
Bu özel okulların 'etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti' ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi. Bakanlığa ulaşan şikayetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken, Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirildi.
Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata 'Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz' hükmü getirildi. Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9'uncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın