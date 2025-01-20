MEB’ten Özel Okullara İnceleme: Fahiş Fiyat Artışı Yapan Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12'nci maddesindeki 'Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.' hükmü, okulların sadece kar amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor. Kanunda yer alan bu sınırlama, okulların ancak sundukları eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımlarının devamına olanak sağlamak amacını gözeterek sundukları hizmetlerin ücretlerini belirleyebileceklerini gösteriyor.