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Sivas Yıldız Dağı'ndaki Bir Otelde Patlama Oldu: Yaralılar Var

Sivas Yıldız Dağı'ndaki Bir Otelde Patlama Oldu: Yaralılar Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 11:20 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 11:38

Sivas yıldız Dağı'ndaki kayak tesisinde sporcuların konakladığı otelde meydana patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralındı. Ağır yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Patlama sonrasında Sivas Valiliği'ndan şu açıklama yapıldı: 'Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeni ile ilgili ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır.'

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Edinilen bilgiye göre olay Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi.

Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. 

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu öğrenildi.

Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yeri verildi:

Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yeri verildi:

'Buğun saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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