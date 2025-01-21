Sivas Yıldız Dağı'ndaki Bir Otelde Patlama Oldu: Yaralılar Var
Sivas Yıldız Dağı'ndaki Bir Otelde Patlama Oldu: Yaralılar Var
Sivas yıldız Dağı'ndaki kayak tesisinde sporcuların konakladığı otelde meydana patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralındı. Ağır yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Patlama sonrasında Sivas Valiliği'ndan şu açıklama yapıldı: 'Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeni ile ilgili ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır.'
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Edinilen bilgiye göre olay Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi.
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Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yeri verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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