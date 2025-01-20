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Ece Üner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Karnesini Çıkardı: "1 Günde 3 Soruşturma"

Ece Üner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Karnesini Çıkardı: "1 Günde 3 Soruşturma"

Ece Üner
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 22:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün başlatılan soruşturmalar gündemde. CHP Gençlik Kolları Başkanı ile başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile devam eden soruşturmalara Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması ile devam edilmişti. Halk TV’de Ece Üner, 2024’ün Ekim ayında göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in soruşturma karnesini çıkardı.

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Halk TV ekranlarında yayınlanan habere göre, 9 Ekim 2024’te göreve gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kısa sürede önemli soruşturmalara imza attı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan habere göre, 9 Ekim 2024’te göreve gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kısa sürede önemli soruşturmalara imza attı.

Aralarında gazeteciler, siyasiler ve televizyon kanallarının da bulunduğu birçok soruşturma haberlere konu oldu.

Aralarında gazeteciler, siyasiler ve televizyon kanallarının da bulunduğu birçok soruşturma haberlere konu oldu.

Ece Üner’in sunduğu Halk TV’deki haber 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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