Sabancılar 60 Yıl Önce de Karışmış: İhsan Sabancı Yasak Aşkı Yüzünden Evlatlıktan Reddedilmiş!

Sabancı ailesi son günlerde ailenin en büyük oğlu Hacı Sabancı'nın F.D. isimli kadından olan çocuğuyla gündemde. F.D.'nin babalık açtığı babalık davasının sonuçlanması ile birlikte, Hacı Sabancı'nın 2021 yılında dünyaya gelen Uzay'ın babası olduğu kesinleşmiş oldu. Bu konu gündemdeyken de Sabancı ailesinin geçmişinde olan benzer bir olay yeniden gün yüzüne çıktı. Hacı Sabancı'nın amcası İhsan Sabancı, resmi olmayan bir evlilik kurarak 3 çocuk sahibi olmuş ve bu sebeple de evlatlıktan reddedilmiş! Üstelik bu ilişki, bir ihanetle sonuçlanmış. İhsan Sabancı'nın resmi olmayan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri olan Sevgi Sabancı, yazdığı kitapta ve ATV habere konuk olarak bu iddialardan bahsetmiş.

Gelin, detayları birlikte öğrenelim!

Kaynak: Adana’da Piç Olmak: Öteki Sabancılar (Sevgi Sabancı, Köknar Kitap), ATV haber