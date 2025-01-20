“Kendisi Bizzat İşlerime Engel Olmaya Kalktı” Demişti: İfadeye Çağırılan Deniz Işın Hangi Filmi Kastetti?
“Kendisi Bizzat İşlerime Engel Olmaya Kalktı” Demişti: İfadeye Çağırılan Deniz Işın Hangi Filmi Kastetti?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Rekabet Kurumu tarafından başlatılan dizi ve film sektörüne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimlerin ifadelerine başvuruluyor. Oyuncu Deniz Işın da, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı. Birsen Altuntaş yarın, 21 Ocak Salı, ifade verecek olan Işın ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Işın'ın “Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı” sözlerinde kastettiği filmin Nejat İşler'in başrol olduğu film olduğunu söyledi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yaz aylarından beri süren ve kısa süre önce çeşitli iddialarla büyüyen dizi-film sektörüne yönelik soruşturmaya pek çok isim dahil olmuştu.
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Ünlü oyuncu Deniz Işın da menajer Ayşe Barım hakkında söz konusu iddialarla ilgili olarak “Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı” demişti.
Mağdur sıfatıyla ifadeye çağırılan Deniz Işın'ın bu sözleriyle hangi işini kastettiğini Birsen Altuntaş açıkladı. Altuntaş'ın iddialarına göre Işın'ın kastettiği film, Nejat İşler'in başrol oynadığı Evcilik filmi.
İddiaya göre, hem filmin yönetmeni Ümit Ünal’ın hem de başrol oyuncusu Nejat İşler'in Deniz Işın'ı çok istemesine rağmen, Nejat İşler ve Fatih Artman’ın bağlı olduğu ajansın sahibi Ayşe Barım, Deniz Işın'ın köylü kadını Aysun rolü için çok batılı kalacağını savunmuş.
Her şeye rağmen Deniz Işın rolü almış ancak diğer başrol oyuncusu olarak da Persona Menajerlik’in oyuncusu Öykü Karayel seçilmişti.
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İddialara göre filmin Asos'taki çekimleri sırasında Deniz Işın bu konuşulanları öğrenmiş ve duruma çok üzülmüş. Yarın vereceği ifadede bu iddia gündeme gelecek mi, merak konusu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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