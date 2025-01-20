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Bu da Nesi Diyeceğiniz Yeni Bir Kavram: İlişkilerde Hardballing Nedir?

etiket Bu da Nesi Diyeceğiniz Yeni Bir Kavram: İlişkilerde Hardballing Nedir?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 22:01

Modern ilişkileri tanımlarken yepyeni kavramlar ortaya çıkıyor. Bu kavramları takip etmek bazen zor, ama merak etmeyin biz senin için yeni çıkan hardballing kavramını araştırdık. Bu kavram ne demek merak ediyorsan gel beraber bakalım...

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Gün geçmiyor ki yeni bir ilişki kavramı ortaya atılmış olmasın.

Yeni ilişkiler için birçok kavram kullanılıyor. Ghosting, love bombing, gaslighting derken nur topu gibi yeni bir kavramımız daha var. Hardaballing kavramını daha önce hiç duymamış olabilirsin ama biz sana bilmen gereken her şeyi anlattık!

Hardballing, ilişkinin başı için kullanılıyor daha çok.

En basit tanımıyla hardballing, ilişki başlarken partnerine karşı dürüst olmayı ifade ediyor. Yani daha ilişki başlamadan flört aşamasındayken karşındakine her şeyi net ve dürüst bir şekilde açıklamayı anlatan bir kavram. Dürüstlüğü ilişkinin temeli yapmak isteyen bir strateji diyebiliriz.

İlişkinin daha en başında partnerini karşına alıyorsun ve ne istediğini şak diye söylüyorsun.

İşte bu hardballing. Bunu yaparken biraz dobra olduğunu söylemek mümkün. Yani hayattan, gelecekten ve karşındaki potansiyel partnerinden ne beklediğini ona açıkça söylüyorsun. Mesela partnerin olacak kişiyle bu ilişkinin kısa süreli mi olmasını istediğini yoksa uzun bir ilişki mi aradığını en baştan konuşuyorsun.

Hardballing ilişkiler için aslında çok iyi bir şey!

Neden diye soruyorsun tabii. Çünkü aslında ilişkinin başında karşındakine ne istediğini açıkça söylüyorsun. Bu sayede ilişkiniz başlarsa çok daha dürüst bir şekilde başlamış oluyor. Ayrıca sınırlarını tam çizdiğin için ilişkideyken partnerin senden ne bekleyeceğini biliyor. Kimseyi de farklı beklentilerle yanıltmış olmuyorsun.

Hardballing, olmayacak ilişkilerle vakit kaybetmeni önlüyor.

Bir ilişkiye başlarken birbirinize net olmadığınızda ilişkinin ileri zamanlarında aslında hiç uyumlu olmadığınız ortaya çıkabiliyor. Bunu engellemenin yolu aslında basit. İlişki daha başlamadan flört aşamasında partnerinden beklentilerini, ondan ne istediğini açıkça konuşmak. Bu belki de seni boşa geçireceğin onca zamandan koruyacak!

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Ayrıca ilişkide netlik de sağlıyor.

İlişkinin başında her şeyin konuşulduğunu bir düşünün! Bu ilişki ne kadar güvenilir olurdu değil mi? İşte ilişkinin başında her şeyi net ifade etmeyi anlatan kavram hardballing sayesinde karşılıklı olarak belirsizlikleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ayrıca böyle dürüst bir ilişkide kendini çok daha güvende hissedebilirsin.

Eğer ilişkinde dürüstlüğe önem veriyorsan o zaman bunu uygulaman gerek!

Ciddi ilişkilerin peşindeysen ya da ilişkilerde açık olmayı tercih ediyorsan daha ilişkiye başlamadan bunu uygulayarak doğru bir ilişkiye başlayabilirsin. Önceki ilişkilerinde duygusal manipülasyona çok maruz kaldıysan o zaman böyle net bir ilişkiye başlamak sana iyi gelebilir.

Hardballing'in hem avantajı hem dezavantajı var.

Avantajlarından aslında yukarıda biraz bahsettik. Daha en baştan ilişkinin sınırlarını belirleyip sağlıklı bir temeli olan bir ilişki kurabilirsin. Bu ayrıca hem senin hem partnerinin güvende hissedeceği bir ilişkide olmasını sağlar. İletişimiz kuvvetli olacağı için yanlış anlaşılmaları da en aza indirmeye yardımcı olur.

Bazı dezavantajları da yok değil!

Daha çok yeni flört etmeye başladığın birine karşı istediklerini öyle şak diye suratına söylediğini düşünelim. Sen kendini net ifade etsen de karşındaki bu duruma pek hoş bakmayabilir. Ona bu davranış çok soğuk gelebilir. Bu netlik karşındakinin tepkisini çekebilir.

Bu netliğin karşılığı çok hoşuna gitmeyebilir, önceden uyaralım!

Senin bu net konuşman aslında hem kendin hem karşındaki için çok güzel. Ama bunun sonucunda her şeye hazır olman gerek. Yani senin net olduğun kadar potansiyel partnerin de net olabilir ve 'hayır' cevabını verebilir. Bu da ilişkinin daha başlamadan bitmesine neden olabilir.

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buffythevampireslayer
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