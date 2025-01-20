Bu da Nesi Diyeceğiniz Yeni Bir Kavram: İlişkilerde Hardballing Nedir?

Senin bu net konuşman aslında hem kendin hem karşındaki için çok güzel. Ama bunun sonucunda her şeye hazır olman gerek. Yani senin net olduğun kadar potansiyel partnerin de net olabilir ve 'hayır' cevabını verebilir. Bu da ilişkinin daha başlamadan bitmesine neden olabilir.