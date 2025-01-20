Bu da Nesi Diyeceğiniz Yeni Bir Kavram: İlişkilerde Hardballing Nedir?
Bu da Nesi Diyeceğiniz Yeni Bir Kavram: İlişkilerde Hardballing Nedir?
Modern ilişkileri tanımlarken yepyeni kavramlar ortaya çıkıyor. Bu kavramları takip etmek bazen zor, ama merak etmeyin biz senin için yeni çıkan hardballing kavramını araştırdık. Bu kavram ne demek merak ediyorsan gel beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gün geçmiyor ki yeni bir ilişki kavramı ortaya atılmış olmasın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hardballing, ilişkinin başı için kullanılıyor daha çok.
İlişkinin daha en başında partnerini karşına alıyorsun ve ne istediğini şak diye söylüyorsun.
Hardballing ilişkiler için aslında çok iyi bir şey!
Hardballing, olmayacak ilişkilerle vakit kaybetmeni önlüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca ilişkide netlik de sağlıyor.
Eğer ilişkinde dürüstlüğe önem veriyorsan o zaman bunu uygulaman gerek!
Hardballing'in hem avantajı hem dezavantajı var.
Bazı dezavantajları da yok değil!
Bu netliğin karşılığı çok hoşuna gitmeyebilir, önceden uyaralım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın