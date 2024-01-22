Partnerin Sana Bakınca Ne Hissediyor?
Partnerin Sana Bakınca Ne Hissediyor?
Bana öyle bakma anlayacaklar! Bakışlar çok şey anlatıyor biliyoruz. Peki o sana bakınca ne hissediyor?
Testin sonunda söylüyoruz👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Senin için aşkta mantık mı yoksa duygular mı her zaman ön plandadır?
3. Söyle bakalım, sence aşkta gurur diye bir şey var mı?
4. Seni değiştirmeye çalışıyor mu?
5. İnsanlar konusunda genel olarak ne düşünüyorsun?
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6. Senin için çaba gösteriyor mu?
7. Onula konuşurken genelde ne yaparsın?
8. Son olarak, aşkın en saf halini anlatan görsel sence hangisi?
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