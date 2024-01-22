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Partnerin Sana Bakınca Ne Hissediyor?

etiket Partnerin Sana Bakınca Ne Hissediyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 23:01

Bana öyle bakma anlayacaklar! Bakışlar çok şey anlatıyor biliyoruz. Peki o sana bakınca ne hissediyor?

Testin sonunda söylüyoruz👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Senin için aşkta mantık mı yoksa duygular mı her zaman ön plandadır?

3. Söyle bakalım, sence aşkta gurur diye bir şey var mı?

4. Seni değiştirmeye çalışıyor mu?

5. İnsanlar konusunda genel olarak ne düşünüyorsun?

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6. Senin için çaba gösteriyor mu?

7. Onula konuşurken genelde ne yaparsın?

8. Son olarak, aşkın en saf halini anlatan görsel sence hangisi?

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İliklerine kadar aşık olduğunu!

Aslında bu söyleyeceklerimizin farkındasın, çünkü o sana bakarken dünyadaki bir tek insan senmişsin gibi hissediyorsun. Müthiş bir güven duygusu ve yoğun duygusal bağ ile etrafın donatılıyor. Bir insanın karşısındakine sadece bakışlarıyla bütün bu duyguları hissettirebilmesi ne kadar etkileyici. Çok şanslısın, böylesine sevilmenin tadını çıkar!

Daha fazla ne kadar sevebileceğini düşünüyor.

Seni çok sevse bile ona asla yetmiyor. Bu sebeple de sana her baktığında nasıl daha çok sevebilirim diye düşünüyor. Mutlu ve huzurlu olman için yapamayacağı şey yok. Senin her isteğin onun için birincil öncelik, yeter ki sen iyi ol. Ne kadar güzel seni böyle delicesine seven birinin hayatına çoktan girmiş olması!

Çok şanslı olduğunu!

Sana her baktığında içinden ne kadar şanslı olduğunu geçiriyor. Hatta bazen 'Nasıl bir iyilik yaptım da böyle bir şeyle ödüllendiriliyorum?' diye düşünmekten kendini alıkoyamıyor. Gerçekten partnerin bizce de çok şanslı çünkü bu zamanda senin kadar iyi kalabilen insan çok az kaldı. Neyse ki o her şeyin farkında ve sana hak ettiğin değerin fazlasını vermeye hazır!

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