Senin İçin İdeal Bir İlk Buluşma Senaryosu Yazıyoruz!
Senin İçin İdeal Bir İlk Buluşma Senaryosu Yazıyoruz!
İlk buluşma, bir şeyler hissedip hissetmediğini anlamak ve devamında neler olacağını ön görebilmek için oldukça önemli! Peki sen, planladığın buluşmanda neler yaşanacağını tahmin edebiliyor musun? Eğer merak ediyorsan testi çöz ve senin için ideal ilk buluşma nasıl olur öğren! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini söyle bakalım. 👇
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2. İlk buluşmada giyinme tarzın nasıl olur?
3. Şimdi de ilk buluşma için bir mekan seç bakalım. 👇
4. İlk buluşmada en çekindiğin şey nedir?
5. İlk buluşmada sohbetin genelde hangi yöne evrilir?
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