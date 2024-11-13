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ABB’den Sonra İBB’ye de Soruşturma: Konser ve Etkinlikler İncelenecek

ABB’den Sonra İBB’ye de Soruşturma: Konser ve Etkinlikler İncelenecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2024 - 22:53 Son Güncelleme: 13.11.2024 - 23:01

CHP’nin elinde bulunan belediyeler son günlerde düzenledikleri konser ve etkinliklere fahiş ücretler harcadığı iddiasıyla gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma başlatmıştı. Sözcü’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser ve etkinlikler için de inceleme başlattı.

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Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, milli bayramlarda düzenlendiği etkinliklerde sanatçılara fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu.

Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, milli bayramlarda düzenlendiği etkinliklerde sanatçılara fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu.

Başkan Mansur Yavaş ise iddiaları kesin bir dille yalanlanmış ve “Veremeyecek hesabımız yok” demişti.

Başkan Mansur Yavaş ise iddiaları kesin bir dille yalanlanmış ve “Veremeyecek hesabımız yok” demişti.

Savcılığın, ABB için soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.

Savcılığın, ABB için soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İBB için de görevlendirildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İBB için de görevlendirildi.

Kaynak

İBB’nin, 2021 yılından itibaren düzelendiği etkinlik ve konserler için müfettişler inceleme yapacak.

İBB’nin, 2021 yılından itibaren düzelendiği etkinlik ve konserler için müfettişler inceleme yapacak.

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