ABB’den Sonra İBB’ye de Soruşturma: Konser ve Etkinlikler İncelenecek
ABB’den Sonra İBB’ye de Soruşturma: Konser ve Etkinlikler İncelenecek
CHP’nin elinde bulunan belediyeler son günlerde düzenledikleri konser ve etkinliklere fahiş ücretler harcadığı iddiasıyla gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma başlatmıştı. Sözcü’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser ve etkinlikler için de inceleme başlattı.
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Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, milli bayramlarda düzenlendiği etkinliklerde sanatçılara fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu.
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Başkan Mansur Yavaş ise iddiaları kesin bir dille yalanlanmış ve “Veremeyecek hesabımız yok” demişti.
Savcılığın, ABB için soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.
Sözcü’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İBB için de görevlendirildi.
İBB’nin, 2021 yılından itibaren düzelendiği etkinlik ve konserler için müfettişler inceleme yapacak.
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