ABB’den Sonra İBB’ye de Soruşturma: Konser ve Etkinlikler İncelenecek

CHP’nin elinde bulunan belediyeler son günlerde düzenledikleri konser ve etkinliklere fahiş ücretler harcadığı iddiasıyla gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma başlatmıştı. Sözcü’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser ve etkinlikler için de inceleme başlattı.