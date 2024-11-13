Acını Bilinçli Yaşaman İçin Ayrılık Rehberi: Sona Eren Bir İlişkinin Evreleri

Geçmiş, artık geçmişte kaldı. Bunu bir an önce kabul etmeniz gerek. Bunu ne kadar kolay kabul ederseniz o kadar çabuk bu ayrılığı atlatabilirsiniz. Yani ne olduysa oldu ve bitti. Bunu bir an önce kabul edip yolunuza devam etmelisiniz. Geçmişe sünger çekip geleceğe odaklanmak için şimdi tam sırası!