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Acını Bilinçli Yaşaman İçin Ayrılık Rehberi: Sona Eren Bir İlişkinin Evreleri

etiket Acını Bilinçli Yaşaman İçin Ayrılık Rehberi: Sona Eren Bir İlişkinin Evreleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 23:01

Ayrılık herkesin başına gelebilir. Peki biten ilişkiden sonra geçmeniz gereken adımları biliyor musunuz? Herkes aynı yaşamasa da genellikle benzer olan bu evrelerin neler olduğuna gelin birlikte bakalım...

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Biten ilişkide ilk evre tabii ki inkar evresi.

İnkar etmek, biten ilişkide ilk evre. Gerçeklerle yüzleşmek istemeyenler bu dönemde önce inkar etmeyi deniyorlar. Ayrılıktan sonra bunun gerçek olmayacağına inanmak istemek aslında oldukça normal. Tabii bu dönemin gerçeklikten bağı tamamen koparacak düzeye gelmemesi gerekiyor. Barışma umudunu korumak ve bunun geçici olduğunu düşünmek bu evrede sıklıkla görülüyor.

Bu evreyi atlatmak için ilk yapmanız gereken gerçekleri kabullenmeye çalışmak.

İlişki bittiyse bunu kabul etmek gerek. Yani aslında ilk yapmanız gereken bu ilişkinin bittiğini kabullenmeniz. Kabul etmek, bu dönemi atlatmak için ilk adım. Duygularınızı inkar etmek yerine kabullenip önünüze bakmanız gerekiyor. Bunun için tabii önce kendinize dürüst olmanız gerek.

Sıra geldi öfke aşamasına.

imgur.com

Ayrıldıktan sonra ikinci aşama öfke. İlk başta inkar ettiniz doğru ama şimdi inkar, yerini öfkeye bıraktı. Yaşadığınız her şeyi hatırladıktan sonra partnerinize bu dönemde öfke duymanız çok normal. Bu dönemde öfke bazen partnerinize karşı olabilir bazen de kendinize karşı. Kendinizi bu dönemde çokça hırpalayabilirsiniz.

Bu dönemde öfkeyi bastırmak doğru değil!

Öfkeyi bastırmak ve içinize atmak bu dönemde yapmamanız gereken bir şey. Evet, öfke patlamaları yaşamak normal değil ama bu öfkenizi doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Spor yapmak ya da duygularınızı bir yere yazmak öfkenizi yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca öfkenizin altındaki duyguyu anlamaya çalışabilirsiniz.

Bu acıyı yaşarken geçireceğiniz üçüncü evre ise pazarlık evresi.

Pazarlık evresi dediğimiz evre yeniden birlikte olup olmayacağınızı düşünme evresi. Bu dönemde insan bir düşünme döngüsüne kendisini kaptırıyor. Yani sürekli 'farklı şeyler yapsaydım, sonuç farklı olurdu' düşüncesi kafanızdan geçiyor olabilir. Bu dönemdeyken partnerinizin size bir şans daha verse kendinizi değiştirebileceğinizi ve daha iyi olacağınızı kendinize sürekli hatırlatırken bulabilirsiniz.

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Bu dönemde kabul etmeniz gereken şey, geçmişi değiştiremeyeceğiniz.

Geçmiş, artık geçmişte kaldı. Bunu bir an önce kabul etmeniz gerek. Bunu ne kadar kolay kabul ederseniz o kadar çabuk bu ayrılığı atlatabilirsiniz. Yani ne olduysa oldu ve bitti. Bunu bir an önce kabul edip yolunuza devam etmelisiniz. Geçmişe sünger çekip geleceğe odaklanmak için şimdi tam sırası!

En zor evrelerden biri olan depresyon evresine geldik...

Geçmişi değiştiremeyeceğinizi kabul ettiğinizde depresyon evresine geçiyorsunuz. Bu artık bir şeylerin değişeceğine olan inancınızın sona erdiği anlamına geliyor. Ayrılığın en zor evresi olarak tanımlayabileceğimiz bu evrede ayrılık yaşayan kişide boşluk ve umutsuzluk hissi oluyor. Eski partnerinizin bıraktığı bu boşlukla ne yapacağınızı bilemediğiniz için depresyona girebilir ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Depresyon evresinin zor bir evre olduğunu söyleyebiliriz.

Bu dönemde duygularınızı yaşamanız gerek. O yüzden duygularınızı bastırarak başka yerlere yönlendirmeden sonuna kadar yaşamalısınız. Bu dönemde ağlamanız, üzülmeniz ve yas tutmanız oldukça doğal. Bu süreçleri geçirmeden iyileşmek mümkün değil, onu söyleyelim!

Bir sonraki evre ise artık kabullenme evresi.

İnkardan depresyona her şeyi yaşadınız ama artık kabul etme zamanı! Partnerinizle ayrıldınız ve ilişkiniz bitti, bunu kabul edip artık hayatınıza devam etmeniz gerek. Bu dönemde yeni başlangıçlar yapmanızda çok normal. Artık yolunuza bakıp geçmişi geçmişte bırakacağınız evre bu!

Kabul evresinde artık yeni planlar yapma zamanı!

Geçmişte olanları geçmişte bıraktığınız kabul evresinde artık kendinize yeni hedefler belirlemeniz gerekiyor. Bu hedefler uzun dönem için olabileceği gibi kısa dönemlik hedefler de olabilir. Mesela hobinizle ilgili ya da kariyerinizle ilgili hedefler olabilir.

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Sıra geldi yeniden doğmaya!

Ayrılığı kabul ettiğiniz aşamayı da geçtik. Artık kendinizi yeniden keşfedip 'yeni bir sen' inşa etme zamanı! Bu evrede artık kendinizi ve hayatınızı nasıl şekillendireceğinize karar vermeniz gerekiyor. Ayrılıkla birlikte hayatınızda bir boşluk doğdu, bu boşluğu kendiniz için en uygun şekilde doldurmalısınız.

Artık sadece kendinize zaman ayırmanız gerek!

İlişkiniz varken belki kendinizden önce partnerinizi düşünüyordunuz. Şimdi ise sadece kendinize odaklanma zamanı. Bu dönemi yeni hobiler edinerek ya da spor yaparak geçirebilirsiniz. Yani kendinizi iyi hissedeceğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz. Yaptığınız bu küçük aktiviteler sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz kesin!

Geldik son evreye...

Bu son evre ileriye bakma evresi. Yani artık hayatınızda yeni başlangıçlara yer vermeniz gerekiyor. Ayrılık sürecinin artık tamamlandığı bu evre ile yeni hayatınıza geçiş yapacaksınız. Bu dönem aynı zamanda sosyalleşme evresi! Yeni ortamlara girip arkadaşlarınızla eğlenebilir, hatta belki yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. 🩷

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