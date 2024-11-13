Acını Bilinçli Yaşaman İçin Ayrılık Rehberi: Sona Eren Bir İlişkinin Evreleri
Acını Bilinçli Yaşaman İçin Ayrılık Rehberi: Sona Eren Bir İlişkinin Evreleri
Ayrılık herkesin başına gelebilir. Peki biten ilişkiden sonra geçmeniz gereken adımları biliyor musunuz? Herkes aynı yaşamasa da genellikle benzer olan bu evrelerin neler olduğuna gelin birlikte bakalım...
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Biten ilişkide ilk evre tabii ki inkar evresi.
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Bu evreyi atlatmak için ilk yapmanız gereken gerçekleri kabullenmeye çalışmak.
Sıra geldi öfke aşamasına.
Bu dönemde öfkeyi bastırmak doğru değil!
Bu acıyı yaşarken geçireceğiniz üçüncü evre ise pazarlık evresi.
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Bu dönemde kabul etmeniz gereken şey, geçmişi değiştiremeyeceğiniz.
En zor evrelerden biri olan depresyon evresine geldik...
Depresyon evresinin zor bir evre olduğunu söyleyebiliriz.
Bir sonraki evre ise artık kabullenme evresi.
Kabul evresinde artık yeni planlar yapma zamanı!
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