Aşkımı Sakla Bir Ben Bulayım: Sevgisini Haykırmak Yerine İçinde Yaşayan Partnerlerin 10 Özelliği

Hem kendi hobilerine hem de partnerlerinin hobilerine saygı duyarlar. Birlikte vakit geçirmek önemlidir ama bireysel alanın da ilişkideki dengeyi koruduğunu bilirler. Çünkü iki taraf da birbiriyle tanışmadan önce bambaşka hayatları vardı ve bir ilişkiye başlandığında, bu alan yine kalabilir. Zaten önemli olan iki tarafın da bu alanlara uyum sağlaması değil midir?