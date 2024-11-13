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Aşkımı Sakla Bir Ben Bulayım: Sevgisini Haykırmak Yerine İçinde Yaşayan Partnerlerin 10 Özelliği

etiket Aşkımı Sakla Bir Ben Bulayım: Sevgisini Haykırmak Yerine İçinde Yaşayan Partnerlerin 10 Özelliği

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 23:46

Partnerinin sana olan aşkını, iç sesini ve özellikle onun ağzından duymak istediğin şeyleri söyleyemiyorsa ve bundan şikayetçiysen, partnerin aşkını içinde yaşıyor olabilir. Aşkını dile getirmek yerine fiziksel dünyada hiç anlayamayacağın şekillerde belirtiyor olabilir. Peki neymiş bu belirtiler?

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1. Aşklarını fiziksel dünyada görerek yaşamak isterler.

Sevgilerini büyük ilanlarla değil, günlük küçük anlarla gösterirler. Mesela sabah kahvesini hazır bırakmak ya da akşam yemeğinde favori yemeğini pişirmek onlar için romantik birer jesttir. Kim büyük sürprizlerden sıkılır ki, değil mi?

2. Dinlemek, onlar için yalnızca en çok değer verdikleri kişiler için yapılacak bir şey.

Partnerleri konuşurken telefonunu bir kenara bırakır ve gerçekten dinlerler. Sanki dünyanın geri kalanı yokmuş gibi partnerlerine odaklanırlar. Bu sayede aralarındaki bağ, farkında olmadan bile güçlenir.

3. Küçük sürprizlere bayılırlar!

Her zaman büyük sürprizler yapmazlar ama küçük sürprizlerle günü güzelleştirirler. Mesela sevdiğin tatlıyı marketten almak ya da hafta sonu için birlikte plan yapmak, onlar için ince düşünülmüş, küçük ama etkili sürprizlerdir. Bu küçük sürprizler, ilişkiye heyecan katar.

4. Sabır, onların göbek adıdır!

İlişkide bazen sabırsızlanmak normaldir ama onlar sabırlı kalmayı başarırlar. Tartışma anlarında sakin kalır ve problemleri çözmek için birlikte çalışırlar. Sadece tartışma esnasında değil, karşı taraf geç kaldığında ya da işi uzun sürdüğünde bile mutlaka sabır gösterirler. Bu sabır, ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlar.

5. Kendi duygularının en ince ayrıntısına kadar farkında olurlar.

Ne hissettiklerini iyi bilirler ve bunu ifade ederler. 'Seni seviyorum.' demek zorunda kalmasalar da davranışlarıyla duygularını gösterirler. Çünkü onlar için duygular, gösterildiği zaman daha da kıymetli olur.

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6. Güven onlar için her zaman en önemli duyguların başında gelir.

Aşkını dile getiremeyip davranışlarıyla gösteren partnerler, güven duygusuna çoğu şeyden daha çok önem verirler. Verdikleri sözlerde dururlar, sır saklarlar ve bu güven duygusunu partnerlerinden de beklerler. Sığınabileceğin bir liman gibi düşünebilirsin.

7. Her iki tarafın da kişisel alanına saygı gösterirler.

7. Her iki tarafın da kişisel alanına saygı gösterirler.

Hem kendi hobilerine hem de partnerlerinin hobilerine saygı duyarlar. Birlikte vakit geçirmek önemlidir ama bireysel alanın da ilişkideki dengeyi koruduğunu bilirler. Çünkü iki taraf da birbiriyle tanışmadan önce bambaşka hayatları vardı ve bir ilişkiye başlandığında, bu alan yine kalabilir. Zaten önemli olan iki tarafın da bu alanlara uyum sağlaması değil midir?

8. Sakin kalabilmek onlar için çocuk oyuncağıdır.

Stresli durumlarda panik yapmazlar ve sakin kalmayı başarırlar. Bu sakinlik, ilişkide huzurun korunmasına yardımcı olur. Bu kişilerin partnerleri, onların yanında kendini güvende hisseder.

9. Ortak ilgi alanı yaratma konusunda usta sayılırlar!

Beraber yapacakları şeyler bulurlar ve bu sayede birlikte kaliteli zaman geçirirler. İster yeni bir hobi denemek, ister film geceleri düzenlemek olsun, ortak ilgi alanları ilişkilerini canlı tutar.

10. Dile getirmeseler bile mutlaka geleceği planlarlar.

Bu kişiler, partnerlerinin içinde olduğu bir gelecek inşa etmeye başlamışlardır bile. Bu gelecek fikrini dile getirebilirler ama getirmeseler bile onların birkaç hareketinden ya da fikrinden hemen anlaşılır.

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