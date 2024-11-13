Aşkımı Sakla Bir Ben Bulayım: Sevgisini Haykırmak Yerine İçinde Yaşayan Partnerlerin 10 Özelliği
Aşkımı Sakla Bir Ben Bulayım: Sevgisini Haykırmak Yerine İçinde Yaşayan Partnerlerin 10 Özelliği
Partnerinin sana olan aşkını, iç sesini ve özellikle onun ağzından duymak istediğin şeyleri söyleyemiyorsa ve bundan şikayetçiysen, partnerin aşkını içinde yaşıyor olabilir. Aşkını dile getirmek yerine fiziksel dünyada hiç anlayamayacağın şekillerde belirtiyor olabilir. Peki neymiş bu belirtiler?
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1. Aşklarını fiziksel dünyada görerek yaşamak isterler.
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2. Dinlemek, onlar için yalnızca en çok değer verdikleri kişiler için yapılacak bir şey.
3. Küçük sürprizlere bayılırlar!
4. Sabır, onların göbek adıdır!
5. Kendi duygularının en ince ayrıntısına kadar farkında olurlar.
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