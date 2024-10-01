Parfümlerin Nasıl Yapıldığını Öğrenince Bir Daha Sıkıp Sıkmamak Konusunda Kararsız Kalacaksınız!

Parfüm denince aklımıza hoş kokular gelir, ama işin içine “balina kusmuğu” girdiğinde biraz durup düşünmek gerekebilir. Evet, doğru okudunuz.

Dünyanın en pahalı parfümlerinde kullanılan bu malzeme, düşündüğünüzden çok daha farklı bir geçmişe sahip.

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