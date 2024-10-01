Parfümlerin Nasıl Yapıldığını Öğrenince Bir Daha Sıkıp Sıkmamak Konusunda Kararsız Kalacaksınız!
Parfümlerin Nasıl Yapıldığını Öğrenince Bir Daha Sıkıp Sıkmamak Konusunda Kararsız Kalacaksınız!
Parfüm denince aklımıza hoş kokular gelir, ama işin içine “balina kusmuğu” girdiğinde biraz durup düşünmek gerekebilir. Evet, doğru okudunuz.
Dünyanın en pahalı parfümlerinde kullanılan bu malzeme, düşündüğünüzden çok daha farklı bir geçmişe sahip.
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Ambergris (akamber), aslında balinaların bağırsaklarında oluşan balmumu kıvamında bir madde. İspermeçet balinalarının sindirim sisteminde üretilen bu madde, bir şekilde "balina kusmuğu" olarak adlandırılsa da aslında teknik olarak kusmuk değil.
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Balinalar, genellikle mürekkep balığı ve diğer deniz canlılarıyla beslenir. Ancak bu hayvanların sert ve sindirilemeyen parçaları, balinanın midesinde birikir ve sonunda bu yoğun kütle, bağırsaklarında balmumu benzeri bir maddeyle kaplanarak ambergris haline gelir.
İlk dışarı atıldığında, ambergris oldukça keskin ve hoş olmayan bir kokuya sahiptir. Fakat zamanla deniz suyu, güneş ışığı ve okyanus dalgaları bu maddeyi adeta olgunlaştırır.
Kimyasal olarak ambergris, terpen adı verilen kristallerden oluşur ve bu maddeler, kokunun tatlı ve topraklı bir özellik kazanmasını sağlar. Fakat ambergris’in kokusunu tanımlamak hiç de kolay değildir çünkü onun gibi kokan başka hiçbir şey yoktur.
Her bir parfüm damlasında kullanılan ambergris, bu yüzden oldukça nadir ve değerlidir.
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Ambergris, parfümlerde iki temel rol oynar: Kokuyu sabitlemek ve diğer kokuları güçlendirmek. Parfüm üreticileri bu maddeyi kullanmaktan ne zaman vazgeçse, sonuç olarak elde edilen kokuların kalıcılığı düşer.
Bugün, ambergris sadece her yüz sperm balinasından birinde bulunabiliyor. Bu nedenle balina avlayıp ambergris bulmayı ummak pek akılcı değil.
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