Otomotivde Devrim: Elektrikli Araçların 2026 Yol Haritası Açıklandı

2026 yılı otonom sürüşte 'Seviye 3' ve 'Seviye 4'ün yaygınlaşacağı yıl olacak. Bu da belirli otoyol şartlarında ve trafik sıkışıklığında kontrolü tamamen araca bırakabileceğiniz anlamına geliyor. Halihazırda bu teknoloji mevcutken 2026'da kontrol tamamen otomobillerde olacak. Elektrikli otomobiller artık sadece bir kokpit değil, aynı zamanda film izleyip dinlenebileceğiniz bir mobil odaya dönüşüyor.