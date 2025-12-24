Otomotivde Devrim: Elektrikli Araçların 2026 Yol Haritası Açıklandı
Otomobillerin artık sadece elektrikli olmaları yetmiyor. Düşünen, evimize enerji veren ve kendi kendini süren yaşam alanlarına dönüşüyor. 2026 yol haritasında açıklanan ve sürüş alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek teknolojilere yakından bakıyoruz!
Katı Hal (Solid-State) bataryalar ile menzil kaygısı tarihe karışacak.
800V mimarisiyle şarj istasyonunda bekleme süresi artık daha da kısalacak.
"Skateboard" şasi tasarımı ile tek platformda çok farklı araçlar görebileceğiz. Nasıl mı?
"İleri Seviye Otonom Sürüş" de geliyor. Yani kontrol sadece tek tuşa bakacak!
Kablo derdini ortadan kaldıran "Merkezi Beyin Mimarisi" teknolojisinden bahsedelim.
Kablo demişken... Elektrikli araçlar da kablosuz şarj edilebilecek.
Tabii fiyat eşitliği de önemli bir konu. Elektrikli otomobiller daha erişilebilir olacak.
Konfordan ödün vermemek için bazı özellikler abonelik tabanlı olarak eklenecek.
