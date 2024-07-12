Osmanlı Döneminde Beyazıt Kulesi'ndeki Renkler Yanmadan Meğer Kimse Dışarı Adım Atmıyormuş!

Osmanlı döneminde inşa edilmiş Beyazıt Kulesi, günümüzde restore edilmiş ve ziyaretçilere açılmış durumda. Kuleye çıkılarak İstanbul'un panoramik manzarasını izleyebiliyoruz. Peki kulede yanıp sönen ışıkların bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz?

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