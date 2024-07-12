Osmanlı Döneminde Beyazıt Kulesi'ndeki Renkler Yanmadan Meğer Kimse Dışarı Adım Atmıyormuş!
Osmanlı Döneminde Beyazıt Kulesi'ndeki Renkler Yanmadan Meğer Kimse Dışarı Adım Atmıyormuş!
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Beyazıt Meydanı'nda ve İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsü içerisinde yer alan Beyazıt Kulesi 1749 yılında inşa ettirilmiş.
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Tarih boyunca Beyazıt Kulesi, yangın gözleme ve yangın sinyalizasyonu için kullanılmış. Ayrıca, Osmanlı döneminde halk arasında hava durumu tahmini için kullanılan renkli ışıklarla donatılmış.
Peki İstanbul'un tarihinde önemli bir yere sahip olan ve şehrin sembollerinden biri olarak günümüze ulaşan kulede yanan renkler hangi hava olayını anlatıyor?
Kırmızı ışık, havanın ertesi gün karlı olacağını,
Mavi ışık, havanın ertesi gün açık olacağını,
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Yeşil ışık, havanın ertesi gün yağmurlu olacağını,
Sarı ışık ise havanın ertesi gün sisli olacağını bildiriyor.
Bu renkler, Beyazıt Kulesi gibi önemli noktalarda halka hava durumu hakkında bilgi vermek için kullanılırdı. Bu geleneksel uygulama, insanların günlük hayatta hava durumu değişikliklerini önceden tahmin etmelerine yardımcı olurdu.
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