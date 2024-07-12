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Geleceğe Dair Motivasyonunu Artıracak O Şarkı Hangisi?

etiket Geleceğe Dair Motivasyonunu Artıracak O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 19:27

Gelecek kimi zaman göz korkutabilir ancak bugün yaptıklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle hemen şimdi motivasyona ihtiyacın var!

Sana motivasyon sağlayacak o şarkıyı söylüyoruz!

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1. Kendine ait bir sabah rutinin var mı?

2. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?

3. Uyandıktan sonra hemen telefonunu ya da bilgisayarını kontrol ediyor musun?

4. Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta zayıf yönlerini açıkça dile getirebilir misin?

5. Pekii, neleri başarıp neleri başarabileceğinin farkında mısın?

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6. İş hayatında potansiyelini tam olarak kullandığını ve gösterdiğini düşünüyor musun?

7. Kendine ait kişisel hedeflerin var mı? Bunlara ulaşmak için çaba gösteriyor musun?

8. Son olarak, ileriyi düşünerek mi hareket edersin yoksa anı mı yaşarsın?

Göksel - Günün Birinde

Ayten Alpman-Ben Varım

Gönül Turgut - Üzüntüyü Birak Yasamaya Bak

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