Geleceğe Dair Motivasyonunu Artıracak O Şarkı Hangisi?
Geleceğe Dair Motivasyonunu Artıracak O Şarkı Hangisi?
Gelecek kimi zaman göz korkutabilir ancak bugün yaptıklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle hemen şimdi motivasyona ihtiyacın var!
Sana motivasyon sağlayacak o şarkıyı söylüyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendine ait bir sabah rutinin var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?
3. Uyandıktan sonra hemen telefonunu ya da bilgisayarını kontrol ediyor musun?
4. Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta zayıf yönlerini açıkça dile getirebilir misin?
5. Pekii, neleri başarıp neleri başarabileceğinin farkında mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın