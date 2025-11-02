onedio
Osmanlı'dan Bu Yana Süren Dava Sonuçlandı: 200 Yıllık Tarihi Yalı Rus Elçilik Çalışanı Mirasçılarına Kaldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 08:28

İstanbul Boğazı'nda yer alan yaklaşık 200 yıllık yalı ve 10 dönümlük arazisiyle ilgili mülkiyet davasında karara varıldı. Osmanlı döneminden bu yana Rusya'nın diplomatik temsilciliği olarak kullanılan taşınmazla ilgili davada mahkeme mülkün 19. yüzyıldaki sahibi Rus elçilik çalışanı Nikola İsveçin'in mirasçılarına ait olduğuna karar verdi.

Kaynak: ABC Gazetesi

Kaynak: https://abcgazetesi.com.tr/17-yil-sur...
Tarabya'daki yaklaşık 200 yıllık yalı ve 10 dönümlük araziyle ilgili karar verildi.

Maddi değeri 1,5 milyar lirayı bulan taşınmazla ilgili karar için Osmanlı fermanlarından uluslararası hukuk metinlerine kadar yüzlerce belgenin incelendi. Dava, Türk hukuk tarihinin en kapsamlı mülkiyet davalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Tarabya'daki yalı 1868'de Nikola İsveçin tarafından 400 bin kuruşa satın alınmış.

Nikola İsveçin’in ölümünden sonra yalı, Padişah V. Mehmed Reşad’ın emri ve Evkaf Mahkemesi kararıyla Rus Çarlığı’na kiralandı. Yalı, bir dönem Rusya’nın temsilcilik lojmanı olarak kullanılsa da  taşınmaz hiçbir zaman doğrudan Rusya adına tescil edilmedi. 1917’de Çarlık Rusya’sının devrilmesi, 1922’de SSCB’nin kurulması ve 1991’de dağılması taşınmazın statüsüyle ilgili karışıklığı artırdı. 1950 kadastro tespitinde ise yalı, Nikola İsveçin adına kaydedildi. 2004’te Hazine, İsveçin’in mirasçı bırakmadan ölmesi gerekçesiyle mülkün devlete geçmesi için dava açtı. 17 yıl süren dava sonuçlandı ve yalı, İsveçin'in mirasçılarına bırakıldı.

