Osmanlı'dan Bu Yana Süren Dava Sonuçlandı: 200 Yıllık Tarihi Yalı Rus Elçilik Çalışanı Mirasçılarına Kaldı
İstanbul Boğazı'nda yer alan yaklaşık 200 yıllık yalı ve 10 dönümlük arazisiyle ilgili mülkiyet davasında karara varıldı. Osmanlı döneminden bu yana Rusya'nın diplomatik temsilciliği olarak kullanılan taşınmazla ilgili davada mahkeme mülkün 19. yüzyıldaki sahibi Rus elçilik çalışanı Nikola İsveçin'in mirasçılarına ait olduğuna karar verdi.
Tarabya'daki yaklaşık 200 yıllık yalı ve 10 dönümlük araziyle ilgili karar verildi.
Tarabya'daki yalı 1868'de Nikola İsveçin tarafından 400 bin kuruşa satın alınmış.
