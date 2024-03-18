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Orucunu Neyle Açtığını Söyle Seni Sana Anlatalım!

Orucunu Neyle Açtığını Söyle Seni Sana Anlatalım!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 16:26

Oruç tutmanın etkileri, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bunun, kişinin genel sağlık durumu, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve hatta genetik yapılarının göre bile değişebileceği söylenir. Bazı insanlar oruç tutarken enerjik hissederken, bazıları halsiz ve yorgun hissedebilir. Bu durum, vücudun açlık durumuna verdiği tepki ile alakalıdır. Peki oruç açma alışkanlığına göre sen kimsin?

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Orucunu hangisiyle açıyorsun?

Sen son derece renkli, eğlenceli ve cıvıl cıvıl bir insansın.

Sen son derece renkli, eğlenceli ve cıvıl cıvıl bir insansın.

Hayatın her anında enerji dolu, neşe saçan ve her daim pozitif enerji yayan biri olarak tanınıyorsun. Etrafına neşe saçan, her daim gülümseyen ve insanları güldüren biri olman, seni son derece renkli ve eğlenceli bir kişi yapıyor. Enerjin ve pozitifliğinle her ortamı aydınlatıyor, herkesin yüzünde bir tebessüm oluşturuyorsun. Seninle geçirilen her an, bir festival havasında geçiyor; çünkü sen, hayatın her anını bir kutlama gibi yaşayan, cıvıl cıvıl bir insansın. Senin bu enerjin etrafındaki insanlara da yansıyor. Sadece senin yanında durarak bile enerji buluyorlar. Aynı zamanda manevi yönünde oldukça yüksek.Tüm bu enerjinin yanında iç dünyanda derin bir huzur ve dinginlik bulunuyor. Her durumda pozitif bir enerji yaymayı başaran karakterinle, manevi değerlere olan bağlılığın birleşince hayatın zorluklarına karşı kaya gibi güçlü kalabiliyorsun. Bu gücünü sevdiklerine ve çevrendekilere karşı da kullanıyorsun elbette. Sevdiğin herkesi kanatlarının altında tutmak, onları her koşulda korumak istiyorsun. 

Peki senin Ramazan ayın nasıl geçiyor? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

Sen biraz fevri, heyecanlı ve girişken bir isansın.

Sen biraz fevri, heyecanlı ve girişken bir isansın.

Sen hayatta her şeyin hızlı bir şekilde olup bitmesini istiyorsun. Özellikle olabilecek şeylerin bekletilmesine hiç tahammülün yok. Uyuşuk ve yavaş isanları pek sevmiyor, onlarla aynı ortamda bile bulunmak istemiyorsun. Çünkü sen her şeyi inanılmaz bir hızda, en mükemmel şekilde yapabiliyorsun ve herkesten de bunu bekliyorsun. Fakat hesaba katmadığın bir şey var ki o da senin bitmek tükenmek bilmez bir enerjiye sahip olduğun. Her zaman bir adım önde olmayı seven, girişimci ruhunla çevrendekileri etkileyen bir kişiliğe sahipsin. Heyecanın ve tutkun, seni durdurulamaz kılan özelliklerinden. Her daim yeni bir maceranın peşinde koşan, durmaksızın hareket etmeyi seven bir yapın var. Girişkenliğin, herkesin hayranlıkla izlediği bir özelliğin. Kendine has bu tarzınla, her zaman fark yaratmayı başarıyorsun. Girdiğin bir ortamda hemen fark ediliyor, bir anda tüm gözleri üzerine çevirebiliyorsun. Sen de bu özelliğinin farkındasın ve bunun tadını çıkarıyorsun. 

Peki senin Ramazan ayın nasıl geçiyor? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

Sen son derece sakin, sabırlı ve rahat bir insansın!

Sen son derece sakin, sabırlı ve rahat bir insansın!

Birçok insanın hayatında görmeyi umduğu üç anahtar özellik; sakinlik, sabırlılık ve rahatlık ve sen, bu üç özelliği de fazlasıyla taşıyan birisin. İçinde bulunduğun her durumda, herkesin panik halindeyken bile, senin sakinliğin ve dinginliğin herkesi etkisi altına alıyor. Sanki etrafında fırtınalar kopuyor olsa bile, senin iç dünyan daima sakin ve huzurlu.Sabırlılık konusunda da oldukça iddialısın. Herkesin sabırsızlıkla beklediği bir şey olurken, senin sakin ve sabırlı tavrın, etrafındakilere de bir o kadar huzur veriyor. İşlerin hemen olmasını bekleyen bir toplumda, senin sabırlı ve anlayışlı tavrın, çevrendekilere de sabırlı olmayı öğretiyor...Ve tabii ki rahatlık... Seninle vakit geçiren herkes, senin bu rahat ve özgür ruhunu kıskanıyor. Her durumda rahat olmayı başarabilen biri olarak, etrafındakilere de bu rahatlığı aşılamayı başarıyorsun. Seninle geçirilen her an, herkes için oldukça keyifli ve rahat geçiyor.Kısacası, sen sakinliğin, sabırlılığın ve rahatlığın mükemmel bir karışımısın. Bu özelliklerinle herkesi etkileyerek, çevrendeki herkesin hayatına olumlu bir etki bırakıyorsun.

Peki senin Ramazan ayın nasıl geçiyor? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

Sen oldukça derece kuralcı, disiplinli ve dikkatli bir insansın!

Sen oldukça derece kuralcı, disiplinli ve dikkatli bir insansın!

Seninle ilgili ilk dikkat çeken özellik, disiplinli ve kuralcı yapın. Her şeyi titizlikle, adım adım ve özenle yapmayı seven birisin. Kendine çizdiğin sınırların dışına çıkmamakta kararlısın ve bu durum seni oldukça dikkatli bir yapıya büründürüyor. İşlerini yaparken gösterdiğin bu dikkat ve özveri, seni bir adım öne çıkarıyor. Bu özelliklerin sayesinde, karşına çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorsun. İşte bu yüzden sen, kuralcılığı ve disipliniyle tanınan, dikkatli ve özverili bir bireysin. Her adımını büyük bir titizlikle atıyor, sonraki birkaç adımını değil en az on adımını önceden planlıyorsun. Her zaman bir B planın mutlaka oluyor. Her zaman ulaşmak istediğin hedeflerin var ve bu hedeflere ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapabilirsin. Yorulmak nedir bilmiyorsun çünkü enerjini nasıl kullanacağını da çok iyi biliyorsun. Kendini çok iyi tanıyor, buna göre yaşıyorsun. Senin bu düzenli yapın, seni herhangi bir işte ya da projede doğrudan aranan isim yapıyor. Bu yüzden sırtın kolay kolay yere gelmiyor. 

Peki senin Ramazan ayın nasıl geçiyor? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

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Selver.1994.06

Sen son derece sakin sabırlı ve rahat bir insansın ☺️

Tony Soprano

Sitede müslüman var sanki içeriğe bak :D