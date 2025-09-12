Orta Çağ’da Hayatta Kalma Şansın Ne Kadar?
Orta Çağ, şövalyelerin, kalelerin, entrikaların ve bolca zorluğun yaşandığı bir dönemdi. Ne hastalıklar eksikti, ne savaşlar… Üstelik günlük yaşam bile bugünkü kadar kolay değildi. Peki sen o dönemde yaşasaydın, güçlü bir savaşçı mı olur, zeki bir tüccar mı, yoksa daha en baştan şanssız bir şekilde elenir miydin? Bu test sana Orta Çağ’da hayatta kalma şansını gösterecek.
Hazırsan;
Başlayalım!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Eğer Orta Çağ’da bir köyde yaşasaydın, ilk işin ne olurdu?
4. Orta Çağ’da bir sefere katılacak olsan hangi silahı seçerdin?
5. Hastalık çıktığında ne yaparsın?
6. Orta Çağ’da yiyecek bulmak zorunda kalsan ne yaparsın?
7. Geceyi bir kalede geçiriyorsun, ne yaparsın?
8. Kritik anlarda risk alabiliyor musun?
9. Bir cadı veya büyücüyle karşılaşsan ne yaparsın?
10. Son olarak mücadele yeteneğin var mı?
Sen kesin hayatta kalırdın!
Sen hayatta kalabilirsin, ama risk alırken dikkatli olmalısın.
Senin şansın orta seviyede.
Zor günler seni bekliyor!
