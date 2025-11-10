Orta Asya'dan Göç Eden Türkler Neden Çekik Gözlü Değil?

Türklerin kökenini anlamak için yalnızca genlere bakmak yetmez. Tarih boyunca yaşanan göçleri, kültürel etkileşimleri ve çevresel koşulları da hesaba katmak gerekir. Çünkü “çekik gözlü olmak” gibi tek bir fiziksel özellik, koca bir halkın geçmişini açıklamaya yetmez.

Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya uzanan uzun yolculukta Türk toplulukları, farklı coğrafyalarla, iklimlerle ve halklarla etkileşim içinde oldu. Bu da fiziksel çeşitliliği doğal kıldı — hatta kaçınılmaz.

Bugün Türkiye’de yaşayan insanların genetik yapısı, hem Orta Asya’daki ataların izlerini hem de binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış uygarlıkların mirasını taşır. Yani “Türk” kimliği, biyolojik bir kalıptan çok; ortak bir dil, kültür ve tarih etrafında şekillenmiş canlı, değişken bir bütünlüktür.

Bilim ilerledikçe elbette Türklerin geçmişine dair yeni genetik bulgular ortaya çıkacak. Ama kim olduğumuzu anlamanın en güvenilir yolu hâlâ aynı: DNA’mızdan çok, birlikte kurduğumuz kültüre, değerlere ve ortak hafızaya bakmak.