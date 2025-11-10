onedio
Orta Asya'dan Göç Eden Türkler Neden Çekik Gözlü Değil?

Orta Asya'dan Göç Eden Türkler Neden Çekik Gözlü Değil?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.11.2025 - 17:02

Atalarımızın Orta Asya'dan göç ettiği bilinse de günümüzde o coğrafyada yaşayan insanlardan fiziksel görünüş itibarıyla farklılıklar barındırıyoruz. Akılları en çok kurcalayan soru ise 'Orta Asya'dan göç etmesine rağmen Türkler neden çekik gözlü değil?' sorusu... Orta Asya'dan çıkarak dünyaya yayılan Türklerin gözleri neden Kırgız, Özbek ya da Kazak Türkleri gibi çekik gözlü değil?

Gelin, birlikte öğrenelim...

Uzun yıllardır merak edilen ve tartışılan bir konu: "Orta Asya'dan göç etmesine rağmen Türkler neden çekik gözlü değildir?" sorusu...

Hemen bu soruya bilimsel cevaplar arayalım. Genetik bir bilmece gibi karşımıza çıkan bu soruya verilecek ilk cevap aslında Türk adının bir ırkı temsil etmediği, üst tanımlama olduğu yani geniş bir aileyi temsil ettiği bilgisiyle doğru orantılı. Tarih derslerinden ve ilginiz varsa tarih bilgilerinizden hatırlarsınız, Türkler, Oğuz ve Kıpçak olmak üzere iki ana grupta toplanır ve bu ayrım genellikle Doğu-Batı Türklüğü olarak da karşımıza çıkar.

Anadolu Türkleri, Oğuz Türkleri grubuna girer ve varlıkları Orta Asya'nın Maveraünnehir bölgesine dayanır. Yani, Orta Asya'da, Ceyhun ve Seyhun nehirleri (Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan) arasında kalan tarihi bölge aslında.

Kıpçak Türkleri Kazak, Özbek, Kırgız denilen Doğu Türkleridir. Kıpçaklar, Siriderya, İdil ve Don arasında, Kafkas ve Kırım dağlarında, Hazar'ın Kuzey düzlüğü ile bugünkü Kazakistan'ın orta ve kuzeybatı kısmında yaşadıkları için pek çok Türk kavmi ile de karışmışlardır. Her ne kadar bu iki Türk grubu aynı kültürü ve dili paylaşsa da önemli genetik farklılıkları olduğunu söylemek gerekir.

Gelelim "Türkler neden çekik gözlü değil?" sorusunun cevabına...

Genetik farklılıkları bulunan Oğuz ve Kıpçak Türklerinin aynı dil ve kültüre sahip olmaları sebebiyle aynı görünüme sahip olmalarının beklenmesi doğru değildir. Kıpçaklar yüksek oranda çekik gözlü olmalarına rağmen, zaman içinde Moğollar ve Çinlilerle etkileşime girdiklerinin de bilinmesi gerekir. Oğuzların Maveraünnehir bölgesi Asya steplerine benzemediği için de Oğuzların çekik gözlü olmaları beklenemez. Anadolu Türklerinin soydaşının da aslında Orta Asya'daki Kazaklar ve  Kırgızlar değil, Türkmenistan, Azerbaycan Türkleri olduğunu göz önüne alırsak çekik gözlü olmamalarının ardındaki nedeni anlayabiliriz. Yine de, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da yaşayan Türklerin Anadolu'da yaşayanlara oranla daha çekik gözlü olma sebebini merak ediyorsanız bunun sebebi de yüzyıllardır süren etkileşim sebebiyle. Moğollar ve Çinlilerle yaşanan etkileşim, onların daha çekik gözlü olmasını sağlıyor.

Sonuç olarak;

Türklerin kökenini anlamak için yalnızca genlere bakmak yetmez. Tarih boyunca yaşanan göçleri, kültürel etkileşimleri ve çevresel koşulları da hesaba katmak gerekir. Çünkü “çekik gözlü olmak” gibi tek bir fiziksel özellik, koca bir halkın geçmişini açıklamaya yetmez.

Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya uzanan uzun yolculukta Türk toplulukları, farklı coğrafyalarla, iklimlerle ve halklarla etkileşim içinde oldu. Bu da fiziksel çeşitliliği doğal kıldı — hatta kaçınılmaz.

Bugün Türkiye’de yaşayan insanların genetik yapısı, hem Orta Asya’daki ataların izlerini hem de binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış uygarlıkların mirasını taşır. Yani “Türk” kimliği, biyolojik bir kalıptan çok; ortak bir dil, kültür ve tarih etrafında şekillenmiş canlı, değişken bir bütünlüktür.

Bilim ilerledikçe elbette Türklerin geçmişine dair yeni genetik bulgular ortaya çıkacak. Ama kim olduğumuzu anlamanın en güvenilir yolu hâlâ aynı: DNA’mızdan çok, birlikte kurduğumuz kültüre, değerlere ve ortak hafızaya bakmak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
