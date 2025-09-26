Organ Bağışında Yeni Dönem: E Devlet ve E Nabız Üzerinden Organ Bağışı Yapılacak

Düzenlemeyle, organ bağışı beyanları e-Devlet veya e-Nabız yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güveli şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Devlet ve e-Nabız üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

Dikkat çeken bir başka yenilik ise organ bağışında bulunan kişilerin aileleriyle ilgili. Yönetmeliğe göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik verilecek.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.