Organ Bağışında Yeni Dönem: E Devlet ve E Nabız Üzerinden Organ Bağışı Yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle bağış işlemleri artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Organlarını bağışlayan kişilerin yakınlarına nakilde öncelik hakkı tanınacak.
Resmi Gazete'de "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
biz bağış yaparız onlar satar gelir elde eder...
Öyle bile olsa bir can kurtulur. Toprak olacağına can olsun.
e ben bunu 1 ay önce e nabızdan yaptım zaten nasıl bugün başlamış oluyor