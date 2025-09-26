onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Organ Bağışında Yeni Dönem: E Devlet ve E Nabız Üzerinden Organ Bağışı Yapılacak

Organ Bağışında Yeni Dönem: E Devlet ve E Nabız Üzerinden Organ Bağışı Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.09.2025 - 08:28

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle bağış işlemleri artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Organlarını bağışlayan kişilerin yakınlarına nakilde öncelik hakkı tanınacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi Gazete'de "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Resmi Gazete'de "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Düzenlemeyle, organ bağışı beyanları e-Devlet veya e-Nabız yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güveli şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Devlet ve e-Nabız üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

Dikkat çeken bir başka yenilik ise organ bağışında bulunan kişilerin aileleriyle ilgili. Yönetmeliğe göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik verilecek. 

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fth tb

biz bağış yaparız onlar satar gelir elde eder...

Söyledim gitti

Öyle bile olsa bir can kurtulur. Toprak olacağına can olsun.

Başak Destan

e ben bunu 1 ay önce e nabızdan yaptım zaten nasıl bugün başlamış oluyor