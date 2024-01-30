Ona Neden Aşıksın?
Ona Neden Aşıksın?
Aşık olmak tarifi imkansız, eşsiz bir duygu...
Peki sen ona neden aşıksın?
Cevabını öğrenmek için haydi teste!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. İlk buluşmanızı hatırladığında aklına gelen ilk duygu nedir?
3. Onunla en çok vakit geçirdiğin anları düşündüğünde hangisi aklına gelir?
4. Onun hangi özelliği seni en çok çekiyor?
5. Onunla birlikteyken kendinizi nasıl hissedersin?
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6. Onun hakkında daha fazla şey öğrenmek için hangi aktiviteleri tercih edersin?
7. Onunla birlikteyken hangi hissiyatı en çok yaşarsın?
8. Onun sana olan etkisi ne?
9. Onunla geçirdiğiniz zamanlar en çok hangi mevsimde daha özeldir?
10. Son olarak; onun için neleri feda edebilirsin?
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