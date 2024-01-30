Ona Neden Aşıksın?

Siz bir espri ikilisisiniz! Birlikte geçirdiğiniz zamanlar her zaman gülme dolu ve eğlenceli. Hatta kimi zamanlar o kadar çok gülüyorsunuz ki, gülmekten ciddi hiçbir şey konuşamadığınız oluyor. Hal böyle olunca birlikte geçirdiğiniz her vakit size 'Keşke hiç bitmese!' dedirtecek kadar keyifli oluyor. İkinizin arasındaki mizahi bağ ilişkinizi de özel kılıyor.