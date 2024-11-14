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Aşklarına Aşık Olduğumuz Blake Lively ve Ryan Reynolds Çiftinin İlişkisini İnceliyoruz!

etiket Aşklarına Aşık Olduğumuz Blake Lively ve Ryan Reynolds Çiftinin İlişkisini İnceliyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 23:01

Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın aşkı o kadar gerçek ve sıcak hissettiriyor ki, adeta green flag bir ilişkinin örneği gibi geliyor! Peki bu ilişki nasıl başladı? Evlilik sürecine nasıl ilerlediler? Aşağı kaydırın birlikte bakalım...

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Blake ve Ryan’ın tanışıklığı 2010 yılındaki Green Lantern filminin setine dayanıyor.

Blake ve Ryan’ın tanışıklığı 2010 yılındaki Green Lantern filminin setine dayanıyor.

Tabii o zamanlar ikisi de başka insanlarla birlikteydi. Hatta Ryan, Scarlett Johansson ile evliydi. Bu nedenle film setinde ve sonrasındaki 1 yıl boyunca yalnızca arkadaş olarak ilişki kurdular.

Ryan, Temmuz 2011’de boşandıktan sonra Haziran 2011’de Blake ile Green Lantern’ün galasında birlikte boy gösterdi.

Ryan, Temmuz 2011’de boşandıktan sonra Haziran 2011’de Blake ile Green Lantern’ün galasında birlikte boy gösterdi.

Filmde beraber rol aldıkları için aslında galada da birlikte olmaları şaşırtıcı gelmemeliydi ama aralarındaki o enerji rahatlıkla hissedilebiliyordu. Ki zaten aynı yıl Ekim ayında Blake, Ryan’ın evinden çıkarken görüntülenince artık flörtleştikleri de ortaya çıktı.

İlişkilerini çok duyurmadan yaşadıktan sonra 9 Eylül 2012’de evlenmeye karar verdiler…

İlişkilerini çok duyurmadan yaşadıktan sonra 9 Eylül 2012’de evlenmeye karar verdiler…

Törene dair her detay o kadar gizli tutuldu ki, düğünlerinden bir fotoğraf bile göremedik. Törene dair bilinen sayılı şeylerden biri, Florence Welch’in sahne aldığı. 

İkiliyi karı-koca olarak ilk kez kırmızı halıda görmemiz ise 2014’ü buldu. 2014’te katıldıkları Met Gala’nın kırmızı halısında birlikte boy gösterdiler ve bir kez daha kendilerine hayran bıraktılar.

Met Gala’dan birkaç ay sonra da Blake’in ilk bebeklerine hamile olduğunu duyurdular.

Met Gala’dan birkaç ay sonra da Blake’in ilk bebeklerine hamile olduğunu duyurdular.

Çifte yakın kaynaklar birbirlerine çok aşık oldukları devamlı olarak duyururken, Blake’in hamile olarak ilk kırmızı halısı ise eşiyle birlikte Angel Ball’da oldu. 2015’in Ocak ayında ise kızları James dünyaya geldi.

James’in doğumundan sonra vakit kaybetmeden ikinci bebeklerini de beklemeye başladılar…

James’in doğumundan sonra vakit kaybetmeden ikinci bebeklerini de beklemeye başladılar…

Nisan 2016’da çiftin ikinci bebeklerini heyecanla bekledikleri tüm magazin gündemini sardı. Blake, Mayıs 2016’da katıldığı Cannes Film Festivali’ndeki hafif şişmiş karnı ve masmavi elbisesiyle adeta bir Disney prensesi gibi görünüyordu.

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“Sen benim başıma gelen en güzel şeysin.”

“Sen benim başıma gelen en güzel şeysin.”

2016’nın sonuna gelindiğinde Ryan, Walk of Fame’de bir yıldıza layık görüldü ve Ryan’ın kariyerinin en mutlu gününde Blake ve iki çocuğu da yanındaydı. Ryan törende yaptığı teşekkür konuşmasında Blake’e, “Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Sadece eğlenceli bir amca olabilecek potansiyelde olduğumu sanardım. Ama sen beni hayallerimini babası yaptın.” diyerek teşekkür etmişti.

Kırmızı halıda hamilelik duyurusu yapmayı seven çiftimiz bu sefer de Pokémon Dedektif Pikachu filminin galasında üçüncü bebeği beklediklerini duyurdu…

Kırmızı halıda hamilelik duyurusu yapmayı seven çiftimiz bu sefer de Pokémon Dedektif Pikachu filminin galasında üçüncü bebeği beklediklerini duyurdu…

2019’da gerçekleşen bu olayın ardından yılın sonlarına doğru üçüncü çocuklarını da ailelerine kattılar. Kızlarının adının ne olduğunu ise yakın dostları Taylor Swift’in “betty” şarkısı sayesinde öğrendik. Bu şarkıda Betty’nin dışında James ve Inez’in de ismi geçiyor.

Sosyal medyada devamlı olarak birbirlerine takılan bu tatlı çift, 31 Temmuz 2021’de 10. yıllarını kutladı.

Sosyal medyada devamlı olarak birbirlerine takılan bu tatlı çift, 31 Temmuz 2021’de 10. yıllarını kutladı.

Bunun için ilk buluşmalarını yaptıkları suşi restoranında güzel bir date’e çıkarak kutlama yaptılar. 

Ve ilişkileri sadece topluma yansıtmak istedikleri kadar göz önünde olarak aslında ailelerini her zaman korumayı başardılar.

Ve gelelim dördüncü çocuğa...

Ve gelelim dördüncü çocuğa...

Blake, Forbes etkinliğinde dördüncü bebeklerini beklediklerini açıklamasının ardından katıldığı bir başka etkinlikte Ryan'ın ne kadar iyi bir aile babası olduğuna değinmişti. Blake, Ryan için, “Dünyanın öbür ucundan veya bir toplantıdan koşarak eve geliyor. Her türlü eve dönmek için programlanmış.” demişti.

Başka bir ödül töreninde ise Ryan, “Blake ve kızlarım, siz tam anlamıyla kalbim, umudum ve mutluluğumsunuz. Siz bana herhangi bir erkeğin hak edebileceğinden daha fazla güç veriyorsunuz.” diyerek sevgisini dile getirmişti.

Blake ve Ryan'ın çocuklarının vaftiz annesi ise Taylor Swift.

Blake ve Ryan'ın çocuklarının vaftiz annesi ise Taylor Swift.

Blake ile aşırı yakın olan Taylor, zaten albümünde çocukların isimlerini duyurmuştu. Hatta Taylor’ın Gorgeous şarkısının başındaki bebek sesinin ilk çocukları James olduğu da söylenmiş ve doğrulanmıştı.

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Son yayınlanan Deadpool filmi ise tam bir aile yapımına dönüşmüştü...

Son yayınlanan Deadpool filmi ise tam bir aile yapımına dönüşmüştü...

Neden mi? Çünkü yüzünü hiç göstermese de Lady Deadpool karakterini oynayan kişi Blake idi. Baby Pool ise en son doğan bebekleri Inez idi.

Bu ikiliyi artık birbirlerinden ayrı bir şekilde düşünmek o kadar zor ki! Adeta bir elmanın iki yarısı gibiler...

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