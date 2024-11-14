Aşklarına Aşık Olduğumuz Blake Lively ve Ryan Reynolds Çiftinin İlişkisini İnceliyoruz!
Aşklarına Aşık Olduğumuz Blake Lively ve Ryan Reynolds Çiftinin İlişkisini İnceliyoruz!
Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın aşkı o kadar gerçek ve sıcak hissettiriyor ki, adeta green flag bir ilişkinin örneği gibi geliyor! Peki bu ilişki nasıl başladı? Evlilik sürecine nasıl ilerlediler? Aşağı kaydırın birlikte bakalım...
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Blake ve Ryan’ın tanışıklığı 2010 yılındaki Green Lantern filminin setine dayanıyor.
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Ryan, Temmuz 2011’de boşandıktan sonra Haziran 2011’de Blake ile Green Lantern’ün galasında birlikte boy gösterdi.
İlişkilerini çok duyurmadan yaşadıktan sonra 9 Eylül 2012’de evlenmeye karar verdiler…
Met Gala’dan birkaç ay sonra da Blake’in ilk bebeklerine hamile olduğunu duyurdular.
James’in doğumundan sonra vakit kaybetmeden ikinci bebeklerini de beklemeye başladılar…
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“Sen benim başıma gelen en güzel şeysin.”
Kırmızı halıda hamilelik duyurusu yapmayı seven çiftimiz bu sefer de Pokémon Dedektif Pikachu filminin galasında üçüncü bebeği beklediklerini duyurdu…
Sosyal medyada devamlı olarak birbirlerine takılan bu tatlı çift, 31 Temmuz 2021’de 10. yıllarını kutladı.
Ve gelelim dördüncü çocuğa...
Blake ve Ryan'ın çocuklarının vaftiz annesi ise Taylor Swift.
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