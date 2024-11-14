Aşklarına Aşık Olduğumuz Blake Lively ve Ryan Reynolds Çiftinin İlişkisini İnceliyoruz!

Törene dair her detay o kadar gizli tutuldu ki, düğünlerinden bir fotoğraf bile göremedik. Törene dair bilinen sayılı şeylerden biri, Florence Welch’in sahne aldığı.

İkiliyi karı-koca olarak ilk kez kırmızı halıda görmemiz ise 2014’ü buldu. 2014’te katıldıkları Met Gala’nın kırmızı halısında birlikte boy gösterdiler ve bir kez daha kendilerine hayran bıraktılar.