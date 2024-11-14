Gençlerin Cinsel Sağlık Hakkında Bilgi Sahibi Olması Gereken 10 Temel Şey
Gençlerin Cinsel Sağlık Hakkında Bilgi Sahibi Olması Gereken 10 Temel Şey
Cinsellik hayatın bir parçasıyken, kendilerini keşfeden gençler için de doğru bilgilendirme hayati önem taşımakta. Mastürbasyondan cinsel ilişkilerde rızaya kadar cinsel sağlık hakkında gençlerin bilmesi gereken en temel bilgileri sıraladık.
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1. Cinsellik, yaşamın sağlıklı ve doğal bir parçasıdır.
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2. Cinsellik iki kişinin rızasıyla gerçekleşir.
3. Cinsel ilişkilerde karşılıklı sevgi, paylaşım ve birbirine özen gösterme egemen olmalıdır.
4. Mastürbasyon yapmak, cinsel gelişim için gereklidir ve korkulacak bir şey değildir.
5. Cinsel ilişki sırasında aktarılabilecek enfeksiyonlardan korunmak için prezervatif kullanmak gereklidir.
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