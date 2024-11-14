Gençlerin Cinsel Sağlık Hakkında Bilgi Sahibi Olması Gereken 10 Temel Şey

İnternet ve medya, cinsel sağlıkla ilgili bilgileri bulmak için sıklıkla kullanılan kaynaklar. Ancak bu kaynaklardaki bilgiler doğru ve güvenilir olmayabilir. Sağlıklı cinsellikle ilgili bilgileri almak için güvenilir kaynakları tercih etmek, yanlış bilgilere maruz kalmaktan kaçınmak için önemlidir. Bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız bir uzmana görünmelisiniz.