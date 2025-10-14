Olympiakos - Anadolu Efes Maçı Ne Zaman? Olympiakos - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?

EuroLeague’de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Yunanistan deplasmanında Olympiakos karşısına çıkacak. İlk üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, bu maçı çıkış fırsatı olarak görüyor.

Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?