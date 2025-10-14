onedio


Olympiakos - Anadolu Efes Maçı Ne Zaman? Olympiakos - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 20:48

EuroLeague’de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Yunanistan deplasmanında Olympiakos karşısına çıkacak. İlk üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, bu maçı çıkış fırsatı olarak görüyor.

Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos - Anadolu Efes Maçı Ne Zaman?

Karşılaşma, 14 Ekim Salı günü oynanacak. Mücadele, Yunanistan’ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu (Peace and Friendship Stadium)’nda gerçekleşecek.

Temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa arenasında bugüne kadar 878 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 495’ini kazanan lacivert-beyazlılar, Olympiakos ile bugüne kadar 55 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Anadolu Efes 27 galibiyet, 28 mağlubiyet aldı.

Olympiakos - Anadolu Efes Maçı Saat Kaçta?

Zorlu mücadele, 14 Ekim Salı günü saat 21.15’te başlayacak. 

Başantrenör Igor Kokoskov, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, “Bu maçı kazanmak için 40 dakika boyunca kendi oyunumuzu oynamalıyız. Son iki maçta eksik olan azim ve direnci bu kez sahada göstermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Olympiakos - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?

Olympiakos - Anadolu Efes karşılaşması, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Ayrıca mücadeleyi dijital platform üzerinden izlemek isteyenler, S Sport Plus üzerinden de canlı takip edebilecek.

EuroLeague 4. haftasında temsilcimiz, Yunanistan deplasmanında güçlü rakibine karşı parkede galibiyet arayacak.

