O Seni Merak Ediyor mu?
O Seni Merak Ediyor mu?
Bir göz var, seni sürekli izleyen, her hareketini dikkatle takip eden. Birisi var, her anını merakla gözlemleyen. Peki, bu kişi seni gerçekten merak ediyor mu? Yoksa bu sadece bir yanılsama mı? Bir anda kendini bir merak unsuru olarak buluyorsun ve kafan karışıyor. Neden sen? Neden senin hayatın, senin hareketlerin, senin seçimlerin bu kadar merak konusu oluyor?
O seni merak ediyor mu?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Ona mesaj attığında cevap verme süresi genellikle ne kadar?
4. Buluşmaya davet ettiğinde nasıl bir tepki alıyorsun?
5. O, senin sosyal medya paylaşımlarını sıkça beğeniyor ya da yorum yapıyor mu?
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6. Seninle konuştuğunda, gözlerinin içine bakarak mı konuşur?
7. Seninle konuşurken, hep seni dinler mi?
8. Buluşmaları genellikle o mu istiyor?
9. O, seninle ilgili gelecek planları yapıyor mu?
10. Son olarak seni daha sık nerede görüyor?
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O seni her dakika merak ediyor!
O artık seni merak etmiyor.
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