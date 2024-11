O seni merak ediyor mu?

O seni her dakika merak ediyor! Her anını, her düşünceni, her hareketini zihninde canlandırıyor. Neler yaptığını, ne düşündüğünü, ne hissedebileceğini merak ediyor. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da seni izliyor, senin dünyana dair her küçük detayı anlamaya çalışıyor. Zihninde seni bir türlü bırakmayan bir soru var: ‘Şu anda ne yapıyorsun?’ Belki de bu merak, seni sevmesinin en derin göstergesidir. Çünkü seni düşündükçe, seninle daha yakın olmayı, seninle daha çok paylaşmayı arzuluyor. Ve her geçen an, bu merak daha da büyüyor; seni tanıma, sana daha çok yakın olma isteği, bir tutkuyu andırıyor.