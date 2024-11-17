Bir göz var, seni sürekli izleyen, her hareketini dikkatle takip eden. Birisi var, her anını merakla gözlemleyen. Peki, bu kişi seni gerçekten merak ediyor mu? Yoksa bu sadece bir yanılsama mı? Bir anda kendini bir merak unsuru olarak buluyorsun ve kafan karışıyor. Neden sen? Neden senin hayatın, senin hareketlerin, senin seçimlerin bu kadar merak konusu oluyor?

O seni merak ediyor mu?

Haydiiii!