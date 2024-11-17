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O Seni Merak Ediyor mu?

O Seni Merak Ediyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
17.11.2024 - 16:01

Bir göz var, seni sürekli izleyen, her hareketini dikkatle takip eden. Birisi var, her anını merakla gözlemleyen. Peki, bu kişi seni gerçekten merak ediyor mu? Yoksa bu sadece bir yanılsama mı? Bir anda kendini bir merak unsuru olarak buluyorsun ve kafan karışıyor. Neden sen? Neden senin hayatın, senin hareketlerin, senin seçimlerin bu kadar merak konusu oluyor?

O seni merak ediyor mu?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Ona mesaj attığında cevap verme süresi genellikle ne kadar?

4. Buluşmaya davet ettiğinde nasıl bir tepki alıyorsun?

5. O, senin sosyal medya paylaşımlarını sıkça beğeniyor ya da yorum yapıyor mu?

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6. Seninle konuştuğunda, gözlerinin içine bakarak mı konuşur?

7. Seninle konuşurken, hep seni dinler mi?

8. Buluşmaları genellikle o mu istiyor?

9. O, seninle ilgili gelecek planları yapıyor mu?

10. Son olarak seni daha sık nerede görüyor?

10. Son olarak seni daha sık nerede görüyor?
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O seni her dakika merak ediyor!

O seni her dakika merak ediyor! Her anını, her düşünceni, her hareketini zihninde canlandırıyor. Neler yaptığını, ne düşündüğünü, ne hissedebileceğini merak ediyor. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da seni izliyor, senin dünyana dair her küçük detayı anlamaya çalışıyor. Zihninde seni bir türlü bırakmayan bir soru var: ‘Şu anda ne yapıyorsun?’ Belki de bu merak, seni sevmesinin en derin göstergesidir. Çünkü seni düşündükçe, seninle daha yakın olmayı, seninle daha çok paylaşmayı arzuluyor. Ve her geçen an, bu merak daha da büyüyor; seni tanıma, sana daha çok yakın olma isteği, bir tutkuyu andırıyor.

O artık seni merak etmiyor.

O artık seni merak etmiyor. Zihninde yer ettiğin o düşünceler, yerini sessizliğe ve boşluğa bırakmış. Eskiden her hareketini, her sözünü, her halini sorgulayan o dikkatli bakış, şimdi yok. Artık seninle ilgili sorularını, içindeki o derin merakı kaybetmiş. Ne yaptığını, neler düşündüğünü, hatta nasıl hissettiğini umursamıyor. Belki de zamanla her şeyin eski önemini yitirdiğini fark etti, belki de sana duyduğu ilgiyi, yerini başka şeylere bıraktı. Hangi anı, hangi duygu seni ona hatırlatırsa hatırlatsın, artık seni düşünmüyor. Sanki bir zamanlar bir parçası olduğu hayatını yavaşça silip, geride bıraktı. Belki de bu, son bir adım; seni unutma çabası, zamanın getirdiği bir alışkanlık. Ama geriye dönüp baksa bile, ne sen, ne de geçmişin merak uyandıracak bir şey bırakıyor.

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