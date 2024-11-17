Hava Serinledi Diye Hızlıca Duş Alıp Çıkmak İsteyenlerin Yardımına Koşacak 10 Pratik Duş Bakım Tüyosu

Vücut jelini direkt olarak vücudunuza uygulamak yerine, bir süngere dökün. Çok daha fazla köpük elde edebilirsiniz. Ayrıca tüm vücudunuza da bu köpüğü yaymak çok daha kısa sürüyor. Hem tüm vücudunuzu eşit derece sabunlamış olur, hem de zamandan oldukça tasarruf edersiniz.