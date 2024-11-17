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Hava Serinledi Diye Hızlıca Duş Alıp Çıkmak İsteyenlerin Yardımına Koşacak 10 Pratik Duş Bakım Tüyosu

etiket Hava Serinledi Diye Hızlıca Duş Alıp Çıkmak İsteyenlerin Yardımına Koşacak 10 Pratik Duş Bakım Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 18:01

Hava serinken duş almak kışın en zorlu görevlerinden biridir. Çabucak yapayım kurtulayım diye düşünüyorsanız size 5 dakikada duş aldıracak tüyoları söylüyoruz. Haydi başlayalım!

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1. Size en uygun sıcaklık ayarını seçin.

Hızlıca duş almaya çalışırken bir türlü istediğimiz sıcaklık ayarını ayarlayamayız, bir yandan titrerken bir yandan da insana bir sinir gelir ya! İşte bu durumu yaşamamak için mutlaka sıcak su ayarını nasıl yapmanız gerektiğini öğrenin.

2. Hızlıca köpürterek yıkanın.

Vücut jelini direkt olarak vücudunuza uygulamak yerine, bir süngere dökün. Çok daha fazla köpük elde edebilirsiniz. Ayrıca tüm vücudunuza da bu köpüğü yaymak çok daha kısa sürüyor. Hem tüm vücudunuzu eşit derece sabunlamış olur, hem de zamandan oldukça tasarruf edersiniz.

3. Ya da uğraşmak istemezseniz çift görevli ürünlere yönelin.

Hem duş jeli hem de şampuan olarak kullanılabilen ürünler zamanı çok daha verimli kullanmanızı sağlar. Duş sırasında ürün değiştirmeye gerek kalmadan elinize tek bir sefer şampuan dökerek hem saçınızı hem de vücudunuzu aradan çıkarırsınız. Ayrıca ürün kullanımını da epey azaltmış olursunuz.

4. Duş öncesi saçınızı tarayın.

Duş öncesi saçınızı tarayarak düğümlerinizi açın ki banyoya girdiğinizde ortalık savaş alanına dönmesin. Duş sırasında daha kolay ve hızlı bir şekilde saçlarınızı da şampuanlarsınız. Ayrıca yine duşta zaman kaybetmemek için ihtiyacınız olan tüm ürünler banyoya yerleştirin.

5. Suyun şiddetini bir tık artırabilirsiniz.

Hızlı bir duş almanın tüyosu hızlı bir şekilde durulanmaktır. Köpüğü tamamen temizlemek için suyun ayarını artırmalısınız ki hızlı bir şekilde bütün köpükler aksın gitsin. Ayrıca su ayarını doğru ayarlayarak vücudunuzu da hızlı bir şekilde köpükten arındırabilirsiniz.

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6. Saçınıza daha az şampuan kullanın.

Saçınıza ne kadar şampuan kullanırsanız o kadar fazla köpürür ve durulama süreniz iki katına çıkar. Ayrıca bu kadar fazla ürün kullanımı saçı da fazlaca yorar ve kepeklenmesine neden olur. Avucunuza azıcık şampuan koyarak miktarını görün. Daha sonrasında köpürterek durulayın.

7. Kendinize bir rutin belirleyin ve sadık kalın.

Her duş sırasında aynı rutini izlemek, duş sürenizi kısaltmanıza yardımcı olur. Hangi adımı ne zaman yapacağınızı da bilmiş olursunuz. Örneğin, önce saçınızı yıkayıp daha sonrasında vücudunuzu köpürtmek gibi...

8. Çabucak kurulanmanıza yardımcı olacak bir havlunuz olsun!

Suyu kapatır kapatmaz titremeye başlarken tek düşünülen ısınmak ve kıyafetleri giymek oluyor! Bunun için de sizi kupkuru yapacak bir havluya ihtiyacınız var. Mikrofiber havlular suyu iyice emer ve cildinizi çabucak kurular. Yine saçınız için de aynısını yapabilirsiniz. Duş sonrası da daha az vakit harcamış olursunuz.

9. Bakım işlemlerini duşta hızlıca halledebilirsiniz.

Duş sırasında tıraş olmanız gerekiyorsa süreci hızlandıracak tıraş köpüklerini banyonuzda mutlaka bulundurun. Çok kısa sürede tertemiz bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Hatta bu sırada bir bakım maskesi bile yaparak duştan sonraki işleriniz içinde bir tik atmış olun.

10. Duşta nemlendirme etkili ürünler kullanın.

Duşu ne kadar hızlı bitirirseniz bitirin kış ayı olduğu için duştan çıkar çıkmaz cildiniz hemen kurumaya başlar ve bu durum sizi rahatsız eder. Duş sırasında nemlendirme etkili ürünler kullanarak cildinizin daha yumuşak kalmasını sağlayın ve duştan sonra nemlendirme işlemiyle uğraşmamış olun...

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