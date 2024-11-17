Hava Serinledi Diye Hızlıca Duş Alıp Çıkmak İsteyenlerin Yardımına Koşacak 10 Pratik Duş Bakım Tüyosu
Hava Serinledi Diye Hızlıca Duş Alıp Çıkmak İsteyenlerin Yardımına Koşacak 10 Pratik Duş Bakım Tüyosu
Hava serinken duş almak kışın en zorlu görevlerinden biridir. Çabucak yapayım kurtulayım diye düşünüyorsanız size 5 dakikada duş aldıracak tüyoları söylüyoruz. Haydi başlayalım!
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1. Size en uygun sıcaklık ayarını seçin.
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2. Hızlıca köpürterek yıkanın.
3. Ya da uğraşmak istemezseniz çift görevli ürünlere yönelin.
4. Duş öncesi saçınızı tarayın.
5. Suyun şiddetini bir tık artırabilirsiniz.
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