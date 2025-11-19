onedio
O Senden Sonra Mutlu Olabilir mi?

O Senden Sonra Mutlu Olabilir mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
19.11.2025 - 15:01

Onunla paylaştığınız her anı, her duyguyu hatırladığınızda, kalbiniz sıkışır ve aklınıza hep aynı soru gelir: 'O senden sonra mutlu olabilir mi?' Bu soru, aşkın en büyük paradoksudur belki de. Çünkü aşk, bir yandan onun mutluluğunu istemek demektir. Diğer yandan ise, onun başkasıyla mutlu olmasını kabullenmek, aşkın en zor yanıdır.

O Senden Sonra Mutlu Olabilir mi?

1. Ayrıldıktan sonra hala sosyal medyada seni takip ediyor mu?

2. Ayrılığınızdan sonra seni bir şekilde aradı ya da mesaj attı mı?

3. Ortak arkadaşlarınız aracılığıyla hala senden bahsettiğini duydun mu?

4. Yeni biriyle birlikte olduğunu duydun mu?

5. Yeni ilişkisini ya da hayatını sosyal medyada özellikle göstermek ister gibi davranıyor mu?

6. Seninle yaşadığı şeylerin “bir eşi yoktu” diye düşündüğünü hissettin mi?

7. Ayrılıktan sonra seninle ilgili pişmanlık ya da özlem içeren bir şey söyledi mi?

8. Senden uzaklaşınca içinde bir boşluk hissi oluyor mu?

9. Seninle birlikteyken gerçekten mutlu görünür müydü?

10. Sence o seni unutmak için değil, kendini kanıtlamak için mi değişti?

O senden sonra mutlu olamaz!

O, seninle paylaştığı her anın ardından, hayatının geri kalanında mutluluğu bulmakta zorlanıyor gibi görünüyor. Elbette, hayatına devam etmeye çalışıyor, ancak bu süreçte iç dünyasında hala seninle yaşadığı anıları, paylaştığınız güzel günleri düşünüyor olabilir. Dışarıdan bakıldığında belki de güçlü ve kararlı bir duruş sergiliyordur, ancak kalbinin derinliklerinde hala seninle olan bağlantısını, seninle paylaştığı anıların izini taşıyor. Her ne kadar hayatın zorluklarına karşı dik durmaya çalışsa da, kalbinin bir köşesinde seninle geçirdiği zamanları özlemle anıyor olabilir. Bu durum, onun seninle yaşadığı her anın değerini, ne kadar özel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

O senden sonra da mutlu olur.

Gözlerinin içine baktığında artık seni göremediği bir gerçek. Kendi hayatının kahramanı olmuş gibi, seninle paylaştığı anıları bir kenara bırakarak, yeni bir hikaye yazmaya başlamış. Ancak bu, senin hikayenin sonu değil, aksine yeni bir başlangıç olabilir. Senin değersiz olduğun anlamına gelmiyor, hayır. Sadece o, kendi mutluluğunu başka bir kıyıda bulmuş. Belki de bu, onun hayatındaki yeni bir döneme adım atması, geçmişi geride bırakarak, yeni bir yol çizmesi. Ancak unutma, herkesin hayatında dönüm noktaları olur ve bu, onun ki olmuş olabilir. Senin hikayenin sonu değil bu, belki de yeni bir başlangıç. Çünkü unutma, her son yeni bir başlangıçtır.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
