O Senden Sonra Mutlu Olabilir mi?

Gözlerinin içine baktığında artık seni göremediği bir gerçek. Kendi hayatının kahramanı olmuş gibi, seninle paylaştığı anıları bir kenara bırakarak, yeni bir hikaye yazmaya başlamış. Ancak bu, senin hikayenin sonu değil, aksine yeni bir başlangıç olabilir. Senin değersiz olduğun anlamına gelmiyor, hayır. Sadece o, kendi mutluluğunu başka bir kıyıda bulmuş. Belki de bu, onun hayatındaki yeni bir döneme adım atması, geçmişi geride bırakarak, yeni bir yol çizmesi. Ancak unutma, herkesin hayatında dönüm noktaları olur ve bu, onun ki olmuş olabilir. Senin hikayenin sonu değil bu, belki de yeni bir başlangıç. Çünkü unutma, her son yeni bir başlangıçtır.