O Senden Sonra Mutlu Olabilir mi?
Onunla paylaştığınız her anı, her duyguyu hatırladığınızda, kalbiniz sıkışır ve aklınıza hep aynı soru gelir: 'O senden sonra mutlu olabilir mi?' Bu soru, aşkın en büyük paradoksudur belki de. Çünkü aşk, bir yandan onun mutluluğunu istemek demektir. Diğer yandan ise, onun başkasıyla mutlu olmasını kabullenmek, aşkın en zor yanıdır.
1. Ayrıldıktan sonra hala sosyal medyada seni takip ediyor mu?
2. Ayrılığınızdan sonra seni bir şekilde aradı ya da mesaj attı mı?
3. Ortak arkadaşlarınız aracılığıyla hala senden bahsettiğini duydun mu?
4. Yeni biriyle birlikte olduğunu duydun mu?
5. Yeni ilişkisini ya da hayatını sosyal medyada özellikle göstermek ister gibi davranıyor mu?
6. Seninle yaşadığı şeylerin “bir eşi yoktu” diye düşündüğünü hissettin mi?
7. Ayrılıktan sonra seninle ilgili pişmanlık ya da özlem içeren bir şey söyledi mi?
8. Senden uzaklaşınca içinde bir boşluk hissi oluyor mu?
9. Seninle birlikteyken gerçekten mutlu görünür müydü?
10. Sence o seni unutmak için değil, kendini kanıtlamak için mi değişti?
O senden sonra mutlu olamaz!
O senden sonra da mutlu olur.
