"O Kadarına da Gerek Yok” Diyorsan Yanılıyorsun! Vücut İçin Güneş Kremi Kullanmanın 10 Önemi
Güneş kremi kullanmadan dışarı çıkılmaması gerektiğini söylerken uzmanların dilinde tüy bitti. Sadece yazın sürüleceğine inansak da artık öğrendik ki yaz-kış kullanmamız gerekiyor. Çünkü yazın da kışın da cildimiz UV ışınlarına maruz kalıyor. Ama genelde çoğumuz yüzümüze sürüp geçiyoruz. Oysa vücudumuzdaki her yere güneş kremi sürmek gerekiyor. Hâlâ neden güneş kremini vücuda kullanman gerektiğini bilmiyorsan biz sana anlatalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yaşlanmayı geciktirmede etkili!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Güneş lekelerinden kaçınmak için de güneş kremi şart!
3. Güneş kremi cildin pürüzsüz olmasını sağlıyor.
4. Daha parlak bir cilde kavuşmak istemez misin?
5. Ciltteki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya da yarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Güneşe maruz kalındığında cilt canlı görünümünü kaybediyor.
7. Güneş kremini yeni dövme yaptırdıysan kesin sürmen gerek.
8. Güneş kremi aynı zamanda cildin kurumasını da engelliyor.
9. Güneş kremi, cildin elastikiyetini destekliyor.
10. Güneşe maruz kalınca cilt yoruluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın