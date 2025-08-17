onedio
"O Kadarına da Gerek Yok” Diyorsan Yanılıyorsun! Vücut İçin Güneş Kremi Kullanmanın 10 Önemi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
17.08.2025 - 15:01

Güneş kremi kullanmadan dışarı çıkılmaması gerektiğini söylerken uzmanların dilinde tüy bitti. Sadece yazın sürüleceğine inansak da artık öğrendik ki yaz-kış kullanmamız gerekiyor. Çünkü yazın da kışın da cildimiz UV ışınlarına maruz kalıyor. Ama genelde çoğumuz yüzümüze sürüp geçiyoruz. Oysa vücudumuzdaki her yere güneş kremi sürmek gerekiyor. Hâlâ neden güneş kremini vücuda kullanman gerektiğini bilmiyorsan biz sana anlatalım mı?

1. Yaşlanmayı geciktirmede etkili!

Yaşlanmayı etkileyen birçok şey var. Bunların bir tanesi de güneş. Güneş kremini sadece yüze sürüp geçersen yüzündeki yaşlanmayı geciktirebilirsin ama kollarını ve dekolte bölgesini atlarsan buralarda kırışıklıklar oluşabilir.

2. Güneş lekelerinden kaçınmak için de güneş kremi şart!

Güneşin yüzde oluşturduğu lekelerden korkuyoruz. Ama ya vücudumuzun geri kalanına yaptıkları? Genelde yüz dışındaki yerler atlanıyor ama tüm vücudumuzda güneş lekesi olabiliyor. O yüzden vücudun hepsine güneş kremi sürmek gerekiyor.

3. Güneş kremi cildin pürüzsüz olmasını sağlıyor.

Güneş kreminin birçok faydası var elbette. Bunların en önemlilerinden biri de cildi pürüzsüzleştirmesi. Düzenli güneş kremi sürdüğünde vücudun daha pürüzsüz görünecek. Tabii sadece yüzüne sürüp geçmen olmaz, cildinin pürüzsüz olması için tüm vücuduna güneş kremi sürmen gerekiyor.

4. Daha parlak bir cilde kavuşmak istemez misin?

Güneş kremi sürdüğünde cildinin parladığını hissetmiyor musun? Tabii ki güneşi UV ışınlarından etkilenmemek için sürüyoruz ama bunun yanında verdiği parlaklığı da es geçmemek gerek. Tüm cildine güneş kremi sürdüğünde cildin eşitleniyor ve çok daha parlak görünüyor.

5. Ciltteki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya da yarıyor.

Ciltteki eşitsizlikler genelde güneş kaynaklı oluyor. Bunun önüne geçmek için de güneş kremi sürülmeli. Tabii eşitsizlikler sadece yüzde olmuyor, vücutta da olabiliyor. O yüzden tüm vücuda güneş kremini sürmen lazım.

6. Güneşe maruz kalındığında cilt canlı görünümünü kaybediyor.

Güneşte çok kalındığında cilt soluklaşıyor ve o canlı görünümünü kaybediyor. Eğer uzun süre cildin güneşe maruz kalırsa matlaşıyor ve donuk hale geliyor. O yüzden güneşe çıkmadan önce güneş kremi sürmeyi ihmal etmemelisin.

7. Güneş kremini yeni dövme yaptırdıysan kesin sürmen gerek.

Dövme, lazer gibi işlemler yaptırdıysan o zaman güneş kremi bunlar için şart. Yeni yapılan bu işlemlerden sonra cildini hemen güneşe maruz bırakamazsın. Ekstra dikkat edilmesi gereken işlemli bölgelerin varsa vücuduna güneş kremi sürmelisin.

8. Güneş kremi aynı zamanda cildin kurumasını da engelliyor.

Güneş ışınları cildin nem dengesini bozuyor. Bu dengeyi bozduğu için ciltte kuruluğa neden olabiliyor. Sağlıklı ve iyi nemlenmiş bir cilde kavuşmak istiyorsan o zaman güneş kremini tüm vücuduna sürmelisin.

9. Güneş kremi, cildin elastikiyetini destekliyor.

UV ışınlarına maruz kalan cilt, elastikiyetini kaybedebiliyor. Güneş kremi ise cildinin elastikiyetini geri kazanmasına destek oluyor. Cildini sıkılaştırmaya yardımcı olan güneş kremini tüm vücuduna sürerek cildinin daha diri kalmasını sağlayabilirsin.

10. Güneşe maruz kalınca cilt yoruluyor.

UV ışınları cildi yoruyor ve matlaştırıyor. Bu yorgunluğun önüne geçmenin yolu düzenli tüm vücuda güneş kremi uygulamak. Çünkü güneş kremi cildin yenilenmesine yardımcı oluyor. Düzenli kullanım sonrasında ise daha iyi bir cilde kavuşabiliyorsun.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
