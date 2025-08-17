"O Kadarına da Gerek Yok” Diyorsan Yanılıyorsun! Vücut İçin Güneş Kremi Kullanmanın 10 Önemi

Güneş kremi kullanmadan dışarı çıkılmaması gerektiğini söylerken uzmanların dilinde tüy bitti. Sadece yazın sürüleceğine inansak da artık öğrendik ki yaz-kış kullanmamız gerekiyor. Çünkü yazın da kışın da cildimiz UV ışınlarına maruz kalıyor. Ama genelde çoğumuz yüzümüze sürüp geçiyoruz. Oysa vücudumuzdaki her yere güneş kremi sürmek gerekiyor. Hâlâ neden güneş kremini vücuda kullanman gerektiğini bilmiyorsan biz sana anlatalım mı?