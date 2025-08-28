Normalin 250 Katı Olacak: Cuma ve Cumartesi Yurt Genelinde Etkili Olacak Polen Salınımı

Rüzgar nedeniyle birçok yere taşınan polenler, alerjisi olan vatandaşları da kötü etkiliyor. Türkiye’de önümüzdeki 2 gün normalin 250 katı fazla polen salınımı olacağı uyarısı yapıldı.

Hava Forum’da tarafından yapılan uyarıda “kanarya otu poleni” nedeniyle alerjisi olanların zorlanacağı, nefes darlığı, göz kaşıntısı ve burun akıntısı gibi şikâyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.