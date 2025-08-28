Normalin 250 Katı Olacak: Cuma ve Cumartesi Yurt Genelinde Etkili Olacak Polen Salınımı
Türkiye’de yarın (cuma) ve cumartesi günü normalin 250 katı fazla polen salınımı olabileceği açıklandı. Popüler meteoroloji sayfası Hava Forum tarafından yapılan uyarıda, polen alerjisi olan kişilerin cuma ve cumartesi günü ekstra dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.
Bitkilerin çoğalabilmesi için elzem olan polenler mevsimsel olarak artış gösteriyor.
