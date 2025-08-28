onedio
article/comments
article/share
Normalin 250 Katı Olacak: Cuma ve Cumartesi Yurt Genelinde Etkili Olacak Polen Salınımı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.08.2025 - 14:56

Türkiye’de yarın (cuma) ve cumartesi günü normalin 250 katı fazla polen salınımı olabileceği açıklandı. Popüler meteoroloji sayfası Hava Forum tarafından yapılan uyarıda, polen alerjisi olan kişilerin cuma ve cumartesi günü ekstra dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Bitkilerin çoğalabilmesi için elzem olan polenler mevsimsel olarak artış gösteriyor.

Rüzgar nedeniyle birçok yere taşınan polenler, alerjisi olan vatandaşları da kötü etkiliyor. Türkiye’de önümüzdeki 2 gün normalin 250 katı fazla polen salınımı olacağı uyarısı yapıldı.

Hava Forum’da tarafından yapılan uyarıda “kanarya otu poleni” nedeniyle alerjisi olanların zorlanacağı, nefes darlığı, göz kaşıntısı ve burun akıntısı gibi şikâyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

Polen alerjisi olan kişiler fazla sayıda polene maruz kalması durumunda, burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma, boğazda kaşıntı ve halsizlik gibi belirtiler gösteriyor. 

Ayrıca astım hastalığı olan kişilerde de nefes darlığı, öksürük, hırıltıya neden olabilir.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
